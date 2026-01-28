Pullaro confirmó que se encamina la visita de Milei a Santa Fe: "Casi que sí"

Tras pasar por Córdoba y por Mar del Plata, el presidente prevé continuar su gira por el interior. Las declaraciones del gobernador

Luego del paso de Javier Milei por Córdoba, donde participó del festival Jesús María, y por la ciudad de Mar del Plata, donde protagonizó el “Tour de la gratitud” y se subió a un escenario con su exnovia Fátima Flórez, crece la expectativa por una posible visita del presidente a la provincia de Santa Fe . Ahora, el gobernador Maximiliano Pullaro se expresó al respecto.

En cuanto a los detalles de la visita que prevé el presidente al territorio santafesino, trascendió que estaría programada para el próximo sábado 7 de febrero, con el objetivo de participar de los actos por el 213.° aniversario de la Batalla de San Lorenzo, celebrados en dicha localidad de la bota.

El acto oficial será ese mismo sábado a las 19 en el Campo de la Gloria. Allí se hará entrega del sable corvo original en custodia al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

"Casi que sí" , fue la escueta respuesta de Maximiliano Pullaro al ser consultado sobre si la visita del presidente a San Lorenzo estaría confirmada.

"Te diría casi que sí, pero lo hablé por teléfono cuando venía a esta actividad", agregó el gobernador, luego de ser interrogado más de una vez por la prensa en el marco de una actividad oficial.

"Desde luego que si (el presidente) viene, porque no está del todo confirmado que asista al acto, por supuesto que lo vamos a recibir y lo vamos a acompañar porque es lo que corresponde institucionalmente", afirmó Pullaro hace algunos días en el marco del Festival Jesús María.

"Y nos pone contentos que desde Buenos Aires vengan al interior de la República Argentina. Porque hay que salir de Buenos Aires y ver qué le pasa a los pueblos del interior", agregó el gobernador de Santa Fe en la misma ocasión.

>> Leer más: Javier Milei fue al show de Fátima Flórez y cantó en el escenario de Mar del Plata

El paso de Milei por Mar del Plata, con show incluido

El presidente Javier Milei fue protagonista del show de Fátima Flórez durante la temporada de verano. Tal como había anticipado días antes la humorista, el mandatario asistió a una función de “Fátima Universal” y subió al escenario para interpretar una canción.

La presencia de Milei se dio en el marco de su paso por Mar del Plata, donde continúa con el “Tour de la Gratitud”. Se trata de una serie de visitas que el presidente realiza junto a su hermana Karina Milei, con el objetivo de agradecer el respaldo electoral recibido en diferentes ciudades y provincias.

milei y fatima

Fátima Flórez ya había confirmado públicamente su visita. “Está confirmadísimo que viene; es una función que se adelanta porque luego él debe seguir con sus actividades”, había señalado. En ese contexto, Milei asistió al show de su expareja acompañado por su hermana, en el Teatro Roxy. En el cierre de la noche, el presidente subió al escenario y cantó el “Rock del Gato”.