El próximo rival de Newell's se mantiene invicto y con el arco cerrado

Defensa y Justicia empató con Estudiantes en su primer partido de local, no perdió nunca ni recibió goles y el sábado visitará a Newell's. Pero tuvo una contra

2 de febrero 2026 · 21:58hs
Mateo Aguiar encara en Florencio Varela

Mateo Aguiar encara en Florencio Varela, ante Estudiantes. Defensa y Justicia visitará en unos días a Newell's con buen números.

El próximo sábado, a las 22.15, Newell's recibirá a Defensa y Justicia en el Coloso, en un partido en el que todos dicen en el mundo leproso que hay que hay que ganar. Pero el Halcón viene bien y este lunes empató con Estudiantes manteniendo su invicto, también en su valla. Pero igual no quedó tan contento.

Newell's perdió en sus dos visitas: 2 a 1 ante Talleres en el arranque del torneo, y el domingo último ante Boca 2 a 0. Y en el medio igualó en tiempo adicional en casa ante independiente.

La performance no fue nada buena y, desde el mismo cuerpo técnico conducido por Favio Orsi y Sergio Gómez se planteó que ante Defensa y Justicia hay que ganar. Pero no será fácil.

Cómo salió Defensa y Justicia ante Estudiantes

Defensa arrancó jugando dos partidos de visitante. Primero fue empate 0 a 0 con Aldosivi en Mar del Plata y luego derrotó a Deportivo Riestra 1 a 0.

Y en el debut de local ante Estudiantes, igualó 0 a 0. O sea, mantuvo el invicto en resultados y también la valla del uruguayo Cristopher Fiermarín cerrada.

Pero igual se fue con una mueca este lunes. Es que desde los 34' jugó con un hombre de más, por la expulsión del zaguero central pincharrata Ignacio Núñez, por doble amarilla. Y ni así pudo doblegarlo.

