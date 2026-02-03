La Capital | Ovación | Central

Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Fernando Espinoza dirigirá al Canalla en Mar del Plata ante Aldosivi, mientras que Felipe Viola hará lo propio con la Lepra frente a Defensa y Justicia

3 de febrero 2026 · 20:03hs
Espinoza estará a cargo del partido en Mar del Plata

Central y Newell's ya conocen los árbitros que tendrán en el próximo fin de semana, cuando ambos equipos jueguen por la carta fecha del torneo Apertura. Los canallas lo harán en Mar del Plata ante Aldosivi, mientras que los leprosos jugarán en el Coloso contra Defensa y Justicia.

El primero en salir a la cancha será el equipo de Jorge Almirón, el sábado a las 17, en el José María Minella. Y el árbitro designado fue Fernando Espinoza.

Hace mucho tiempo que Espinoza no dirige al Canalla. De hecho no lo hizo en todo 2025. El último antecedentes de este árbitro con el equipo de Arroyito data del 14 de diciembre de 2024, en el triunfo de Central sobre Belgrano por 2 a 1.

Espinoza tendrá como colaboradores a Julio Fernández (asistente 1), Andrés Barbieri (asistente 2) y Diego Novelli (cuarto árbitro). En tanto, Adrián Franklin estará a cargo del VAR y Mariano Ascenzi como AVAR.

En el Coloso

Por su parte, el choque entre Newell's y Defensa y Justicia (el mismo sábado, a las 22.15) será controlado por Felipe Viola, quien ya dirigió en dos ocasiones al conjunto leproso.

Esos dos antecedentes son del Clausura 2025 y en condición de visitante. El primero en el empate sin goles frente a Aldosivi y el segundo en la derrota 3-1 en La Paternal contra Argentinos Juniors.

Viola tendrá estará acompañado por: Gerardo Lencina (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Julián Beligoy (cuarto árbitro). En el VAR estará Juan Pafundi, mientras que Erik Grunmann será el AVAR.

Los hinchas de Central no estarán en las tribunas del Minella de Mar del Plata ante Aldosivi.

Central irá a Mar del Plata sin hinchas visitantes: "No iban a poder recorrer la ciudad"

Jorge Almirón estuvo muy activo ante River, pero no se dio vuelta para mirar el banco y solo metió a Gaspar Duarte por Enzo Copetti en el entretiempo. 

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

Empate de Central. Alejo Veliz encara a los defensores millonarios, se va derecho a enfrentar a Beltrán pero es derribado y Tello no cobró nada. 

Veliz: "Hay que mejorar y tratar de hacernos más fuertes de local"

Se armó en el bosque platense. Después del gol de Aldosivi, todo Gimnasia se calentó. Ahora el Tiburón recibe a Central.

El próximo rival de Central lo recibirá en Mar del Plata necesitado de victorias

