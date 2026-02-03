Central y Newell's ya conocen los árbitros para los partidos del fin de semana

Fernando Espinoza dirigirá al Canalla en Mar del Plata ante Aldosivi, mientras que Felipe Viola hará lo propio con la Lepra frente a Defensa y Justicia

Central y Newell's ya conocen los árbitros que tendrán en el próximo fin de semana, cuando ambos equipos jueguen por la carta fecha del torneo Apertura. Los canallas lo harán en Mar del Plata ante Aldosivi, mientras que los leprosos jugarán en el Coloso contra Defensa y Justicia .

El primero en salir a la cancha será el equipo de Jorge Almirón, el sábado a las 17, en el José María Minella . Y el árbitro designado fue Fernando Espinoza .

Hace mucho tiempo que Espinoza no dirige al Canalla. De hecho no lo hizo en todo 2025. El último antecedentes de este árbitro con el equipo de Arroyito data del 14 de diciembre de 2024, en el triunfo de Central sobre Belgrano por 2 a 1.

Espinoza tendrá como colaboradores a Julio Fernández (asistente 1), Andrés Barbieri (asistente 2) y Diego Novelli (cuarto árbitro). En tanto, Adrián Franklin estará a cargo del VAR y Mariano Ascenzi como AVAR .

En el Coloso

Por su parte, el choque entre Newell's y Defensa y Justicia (el mismo sábado, a las 22.15) será controlado por Felipe Viola, quien ya dirigió en dos ocasiones al conjunto leproso.

Esos dos antecedentes son del Clausura 2025 y en condición de visitante. El primero en el empate sin goles frente a Aldosivi y el segundo en la derrota 3-1 en La Paternal contra Argentinos Juniors.

Viola tendrá estará acompañado por: Gerardo Lencina (asistente 1), Federico Cano (asistente 2) y Julián Beligoy (cuarto árbitro). En el VAR estará Juan Pafundi, mientras que Erik Grunmann será el AVAR.