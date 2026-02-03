La Capital | Villa Devoto

Tragedia en Villa Devoto: murieron dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas

La escena fue descubierta por la mamá de los nenes, quien al regresar de trabajar se encontró con sus hijos y la empleada inconscientes

3 de febrero 2026 · 08:32hs
La tragedia ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto.

La tragedia ocurrió en el barrio porteño de Villa Devoto.

Una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años, a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de una fuga de gas ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto.

Fuentes policiales informaron que personal de la comisaría de la zona tomó conocimiento de la situación alrededor de las 18 tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños, que informó que al regresar de trabajar encontró que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400.

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el Same, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores de edad al Hospital Zubizarreta.

La investigación

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del fiscal Marcelo Roma, con intervención de la Secretaría de Carlos Sola. Se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “averiguación de causales de muerte”, una figura que permitirá reunir pruebas antes de definir eventuales responsabilidades penales.

Como parte de la investigación, se ordenó la realización de peritajes en el departamento para determinar el origen puntual de la fuga de gas, así como autopsias sobre las víctimas. También se tomarán declaraciones testimoniales a familiares, vecinos y a los primeros intervinientes, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si existieron fallas en las instalaciones o en el mantenimiento de los artefactos.

>> Leer más: Consejos simples para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono

Intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, donde ocupa el lugar del oxígeno. Reduce entonces la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.

¿Cuándo se produce monóxido de carbono? Al quemar materiales combustibles como gas, nafta, kerosén, carbón o madera. Pero chimeneas, calderas, calentadores de agua o calefones, estufas, hornallas de la cocina y calentadores también pueden producirlo si no están funcionando correctamente, por lo que es necesario el control de estos aparatos domésticos y, sobre todo, mantener los ambientes ventilados.

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Lo último

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: Siento que me casé con un boludo

Sabrina Rojas sobre el pasacalles de Luciano Castro: "Siento que me casé con un boludo"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, subrayó que hay "más 568 empleados policiales con seguimiento psicológico"

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis
Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos
La Ciudad

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes
La Ciudad

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia
LA CIUDAD

Rige alerta meteorológica amarilla por calor extremo en toda la provincia

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo
La Ciudad

Hospital Regional Sur: después de 15 años, se ponen en marcha las obras para terminarlo

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Rosario pierde un emblema de la noche: cerró la primera gintonería del país

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Di María y Central, blanco de La Derecha Diario: qué hay detrás de los ataques

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Dos artistas revivieron el combate de San Lorenzo con impresionantes fotografías realistas

Tablada: acribillado frente a su casa con la junta y una bronca como trasfondo

Tablada: acribillado frente a su casa con "la junta y una bronca" como trasfondo

Ovación
Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó
Ovación

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

Google ya no muestra los resultados en vivo de los partidos de la Liga Profesional: qué pasó

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La decisión de Jorge Almirón que quebró una racha en Central de casi 30 años

La inoperancia ofensiva de Newells fue un nuevo llamado de atención

La inoperancia ofensiva de Newell's fue un nuevo llamado de atención

Policiales
Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones
Policiales

Buscan a una joven desaparecida en abril de 2025: ofrecen una recompensa de $10 millones

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Salud mental de policías: Santa Fe trabaja con protocolos para atender procesos de crisis

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Acusado de matar a un policía afronta un pedido de perpetua por otro asesinato

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

Imputaron como miembro de Los Menores a un joven detenido cuando cruzaba en lancha a la isla

La Ciudad
Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles
La Ciudad

Día Mundial del Cáncer: jornada de concientización este miércoles en Plaza Pringles

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Los hoteles se preparan para San Valentín: celebrar el amor puede costar hasta 470.000 pesos

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Asistencia perfecta: otorgan un reconocimiento retroactivo para casi 24 mil docentes

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Transportes escolares: advierten fuerte incremento al comenzar este ciclo lectivo

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU
Ovación

Ex-Central confesó que vive con miedo por las políticas migratorias de EEUU

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó
Policiales

Discutió con su pareja en Dorrego al 3900, la baleó a ella y al hijo, y huyó

Luis Caputo: Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo
Economía

Luis Caputo: "Nunca compré ropa en la Argentina porque es un robo"

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe
Policiales

Debate por la imputabilidad: qué delitos cometen los menores en Santa Fe

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela
El Mundo

La hija de Diosdado Cabello fue nombrada ministra de Turismo en Venezuela

Tras una restauración, el angelito de una basílica quedó con la cara de Meloni
Información General

Tras una restauración, el "angelito" de una basílica quedó con la cara de Meloni

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi
Información General

Roma ya cobra entrada a los turistas para visitar la Fontana de Trevi

La marmota Phil predijo que seguirá el frío en Estados Unidos
Información General

La marmota Phil "predijo" que seguirá el frío en Estados Unidos

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Política

Reforma laboral: Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos
Economía

Marco Lavagna renunció al Indec tras atravesar dos gobiernos

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia
LA CIUDAD

Desde este lunes ya se puede usar el boleto educativo en toda la provincia

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas
La Región

Juicio por contaminación con agrotóxicos cerca de viviendas y escuelas

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones
La Ciudad

Sanatorios denuncian dificultades para cobrar prestaciones

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newells y alteró la Bombonera
Zoom

Willem Dafoe fue a ver Boca-Newell's y alteró la Bombonera

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?
Información General

Se viene el finde largo de carnaval: ¿son feriados o días no laborables?

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
La Región

En Santa Fe nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años