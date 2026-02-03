Tragedia en Villa Devoto: murieron dos hermanitos y su niñera por una fuga de gas

La escena fue descubierta por la mamá de los nenes, quien al regresar de trabajar se encontró con sus hijos y la empleada inconscientes

Una niñera de 32 años y dos chicos de 2 y 4 años , a quienes cuidaba, murieron este lunes como consecuencia de una fuga de gas ocurrida dentro del departamento en el que se encontraban, en el barrio porteño de Villa Devoto .

Fuentes policiales informaron que personal de la comisaría de la zona tomó conocimiento de la situación alrededor de las 18 tras un llamado al 911 de parte de la madre de los niños , que informó que al regresar de trabajar encontró que las tres víctimas estaban inconscientes dentro de un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 4400 .

Al lugar se trasladaron también Bomberos de la Ciudad y el Same, que constató el fallecimiento de la mujer, de 32 años, y dispuso el traslado de los menores de edad al Hospital Zubizarreta.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 13, a cargo del fiscal Marcelo Roma, con intervención de la Secretaría de Carlos Sola. Se iniciaron actuaciones bajo la carátula de “ averiguación de causales de muerte ”, una figura que permitirá reunir pruebas antes de definir eventuales responsabilidades penales.

Como parte de la investigación, se ordenó la realización de peritajes en el departamento para determinar el origen puntual de la fuga de gas, así como autopsias sobre las víctimas. También se tomarán declaraciones testimoniales a familiares, vecinos y a los primeros intervinientes, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los hechos y establecer si existieron fallas en las instalaciones o en el mantenimiento de los artefactos.

Intoxicación por monóxido de carbono

El monóxido de carbono es un gas muy tóxico. Ingresa al organismo a través de los pulmones y desde allí pasa a la sangre, donde ocupa el lugar del oxígeno. Reduce entonces la capacidad para transportar oxígeno de la sangre y hace que las células no puedan utilizar el oxígeno que les llega. La falta de oxígeno afecta principalmente al cerebro y al corazón.

¿Cuándo se produce monóxido de carbono? Al quemar materiales combustibles como gas, nafta, kerosén, carbón o madera. Pero chimeneas, calderas, calentadores de agua o calefones, estufas, hornallas de la cocina y calentadores también pueden producirlo si no están funcionando correctamente, por lo que es necesario el control de estos aparatos domésticos y, sobre todo, mantener los ambientes ventilados.