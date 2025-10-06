Provincias Unidas hizo leña de la candidatura de Espert: "Abandonaron la moral"

"Nunca más corrupción", reclamó la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, tras la renuncia del candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires

La dirigente del PRO se diferenció de Espert y aseveró que "hay otro camino".

La renuncia del diputado nacional José Luis Espert a su candidatura para renovar la banca en el Congreso generó fuertes críticas de los rivales de La Libertad Avanza (LLA) en las próximas elecciones. "Abandonaron la moral, pero los argentinos no nos resignamos" , dijo este domingo la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia .

La primera postulante de la lista de Provincias Unidas en su distrito no fue indiferente ante las denuncias de corrupción contra el legislador bonaerense. Ni bien se confirmó que el economista aliado al presidente Javier Milei no iba a competir en las urnas el 26 de octubre, afirmó: "Lo único que nos va a cambiar es votar por lo que queremos, saliendo de las constantes grietas" .

"Nunca más corrupción. Ni populista, ni kirchnerista, ni anarco capitalista, ni liberal" , reclamó la dirigente del PRO mediante un mensaje publicado en redes sociales. De esta manera ratificó una posición equidistante entre el oficialismo y Fuerza Patria , la coalición liderada por el peronismo.

La primera lectura de la vicegobernadora de Santa Fe se refiere a un fracaso en el plan de campaña libertario. "Definitivamente, el proyecto de Milei terminó con lo que venía a quebrantar, que era la corrupción y un gobierno de gente honesta y trabajadora", manifestó.

Por otra parte, la candidata de Provincias Unidas lamentó lo que implica la decisión de Espert a partir de su vínculo con el presunto narcotraficante Federico "Fred" Machado y las dudas que genera. "Claro que duele este día, donde al final de todo se reconoce la inmoralidad de quienes a gritos, conveniencias personales y negocios nos trajeron hasta acá", indicó.

Por otra parte, la exdiputada nacional ponderó a la coalición que lidera el gobernador Maximiliano Pullaro. como una alternativa superior a la propuesta de los libertarios. En este sentido, remarcó: "Yo sé que hay otro camino porque lo demostramos todos los días acá en Santa Fe".

"Se puede hacer obra pública sin corrupción. Se puede combatir el narcotráfico sin pactos. Se puede gestionar eficientemente y llegar a la gente", enumeró la referente del PRO en cuanto al perfil de gestión del Poder Ejecutivo provincial. Horas más tarde, Milei defendió a Espert en una entrevista televisiva y elogió "la honorabilidad del Profe" tras la renuncia.

¿Qué dijo Gisela Scaglia?

Apenas se confirmó que el economista de LLA no iba a competir en las próximas elecciones, la vicegobernadora compartió un mensaje sobre la importancia del trabajo para mejorar la situación económica de Argentina. "Defendamos lo que somos, volvamos a mirar el sacrificio de nuestros abuelos y padres y saquemos este país adelante", propuso.

Así como se mostró preocupada por las denuncias contra Espert, Scaglia reiteró un llamado al consenso para resolver los principales problemas políticos, más allá de la campaña. En esa línea, afirmó: "Cambiar nuestro país será un esfuerzo que tenemos que hacer juntos con esfuerzo, producción y sensibilidad social".