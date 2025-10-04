Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Luego del nuevo cónclave con el presidente, el líder del PRO confió en que el gobierno encarará reformas decisivas desde el 27 de octubre

"Confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes”, dijo Macri.

El expresidente Mauricio Macri se refirió este sábado a la cumbre que mantuvo el viernes con el jefe del Estado, Javier Milei , en la Quinta de Olivos y se mostró confiado en que, una vez superadas las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo, el gobierno nacional avanzará con una agenda de “reformas estructurales importantes” .

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el líder del PRO llamó a la unidad para impulsar desde el Congreso los cambios que “la Argentina necesita” .

“La reunión en Olivos fue muy buena. Después de las elecciones del 26 de octubre, confío en que el gobierno iniciará una etapa de cambios orientados a realizar reformas estructurales importantes” , afirmó Macri sobre el tenor del encuentro con el presidente.

El mensaje del exmandatario llega tras la segunda reunión en menos de una semana con Milei , un acercamiento que busca consolidar un apoyo político para el oficialismo en un momento de fragilidad, marcado por las turbulencias económicas y el escándalo por el caso que tiene a J osé Luis Espert en el ojo de la tormenta (ver página 20).

En su publicación, Macri agregó: “Espero que los que queremos un cambio nos podamos unir para llevar adelante desde el Congreso las transformaciones que el país necesite”.

El acuerdo con Milei

Ese llamado a la unidad poselectoral es la confirmación del pacto que ambos líderes sellaron en la reunión, de la que también participaron el jefe de Gabinete nacional, Guillermo Francos (quien parece gozar de mejor relación con el exmandatario) y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

“Las posibilidades de progreso y crecimiento de la Argentina son enormes, pero requieren cambios importantes y el compromiso con una agenda real y metas a cumplir”, concluyó el titular del PRO.

El encuentro, que fue revelado por el propio Milei, se extendió por una hora y media y sirvió para “acordar trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios”, según palabras del líder de La Libertad Avanza (LLA). Y calificó la reunión en la residencia presidencial como “muy fructífera”.

Macri visitó el viernes a Milei después del reencuentro que habían protagonizado hace una semana, cuando rompieron un silencio de un año.