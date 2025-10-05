Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Detuvieron en Rosario a un joven de 20 años acusado de integrar la banda de Fran Riquelme. Era investigado por un homicidio ocurrido en marzo

Un joven de 20 años, señalado como integrante del clan Riquelme , fue detenido este sábado en Rosario por efectivos de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (Ciope). El operativo se concretó en inmediaciones de Juan José Paso al 5300, cerca de un salón donde se desarrollaba una fiesta privada.

El detenido —identificado como Yair D.— tenía pedido de captura vigente desde marzo de este año, por orden del fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía de Homicidios Dolosos. Se lo investiga por el crimen de Agustín Gabriel Rosales, ocurrido el 21 de marzo de 2025 en la zona de French y las vías, en el norte de la ciudad.

Fuentes policiales indicaron que, tras meses de tareas de inteligencia y observación en el terreno, los agentes lograron establecer los movimientos del sospechoso y montaron una vigilancia encubierta en el barrio.

En el marco de esa pesquisa, detectaron que el joven asistiría a un evento privado en la zona oeste. Al salir del lugar acompañado de una mujer e intentar abordar un vehículo, fue interceptado por personal de la UCAP y reducido sin ofrecer resistencia.

El operativo fue supervisado por equipos de la PDI Rosario, que aseguraron la zona y trasladaron al detenido a dependencias policiales. Luego quedó a disposición de la Justicia para su posterior derivación al Servicio Penitenciario de Santa Fe.

Riquelme, un nombre que vuelve a aparecer

El apellido Riquelme volvió a estar en el radar de las fuerzas de seguridad, ya que la banda de “Fran” Riquelme —a la que pertenecería el detenido— ha sido vinculada a distintos hechos violentos y enfrentamientos en barrios del norte rosarino.

El crimen de Agustín Rosales, ocurrido en marzo, fue uno de los episodios que reactivó las investigaciones sobre las células que responden a esa estructura criminal.

Las fuentes consultadas remarcaron que la captura de Yair D. se enmarca en una serie de procedimientos que la UCAP viene desarrollando para dar con personas prófugas de causas por homicidios, narcotráfico y balaceras, en coordinación con la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción.