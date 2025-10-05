La Capital | Policiales | Fiesta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Detuvieron en Rosario a un joven de 20 años acusado de integrar la banda de Fran Riquelme. Era investigado por un homicidio ocurrido en marzo

5 de octubre 2025 · 10:08hs
El joven fue atrapado al salir de una fiesta

El joven fue atrapado al salir de una fiesta

Un joven de 20 años, señalado como integrante del clan Riquelme, fue detenido este sábado en Rosario por efectivos de la Unidad de Capturas de Alto Perfil (UCAP) de la Policía de Investigaciones (PDI), con colaboración de la Central de Inteligencia de Operaciones Especiales (Ciope). El operativo se concretó en inmediaciones de Juan José Paso al 5300, cerca de un salón donde se desarrollaba una fiesta privada.

El detenido —identificado como Yair D.— tenía pedido de captura vigente desde marzo de este año, por orden del fiscal Patricio Saldutti, de la Fiscalía de Homicidios Dolosos. Se lo investiga por el crimen de Agustín Gabriel Rosales, ocurrido el 21 de marzo de 2025 en la zona de French y las vías, en el norte de la ciudad.

Un operativo planificado

Fuentes policiales indicaron que, tras meses de tareas de inteligencia y observación en el terreno, los agentes lograron establecer los movimientos del sospechoso y montaron una vigilancia encubierta en el barrio.

>>Leer más: Crimen en zona norte: mataron a balazos a un hombre en barrio Industrial

En el marco de esa pesquisa, detectaron que el joven asistiría a un evento privado en la zona oeste. Al salir del lugar acompañado de una mujer e intentar abordar un vehículo, fue interceptado por personal de la UCAP y reducido sin ofrecer resistencia.

El operativo fue supervisado por equipos de la PDI Rosario, que aseguraron la zona y trasladaron al detenido a dependencias policiales. Luego quedó a disposición de la Justicia para su posterior derivación al Servicio Penitenciario de Santa Fe.

Riquelme, un nombre que vuelve a aparecer

El apellido Riquelme volvió a estar en el radar de las fuerzas de seguridad, ya que la banda de “Fran” Riquelme —a la que pertenecería el detenido— ha sido vinculada a distintos hechos violentos y enfrentamientos en barrios del norte rosarino.

El crimen de Agustín Rosales, ocurrido en marzo, fue uno de los episodios que reactivó las investigaciones sobre las células que responden a esa estructura criminal.

Las fuentes consultadas remarcaron que la captura de Yair D. se enmarca en una serie de procedimientos que la UCAP viene desarrollando para dar con personas prófugas de causas por homicidios, narcotráfico y balaceras, en coordinación con la Fiscalía Regional Segunda Circunscripción.

Noticias relacionadas
La víctima fue internada en el Hospital Provincial por un tiro en el estòmago.

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Policías presos por robar en operativos: una problemática que se repite en causas recientes. 

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Claudio Coto, el cerebro de una banda de secuestradores bonaerenses que dio al menos dos golpes en Rosario.

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

El enfermero Luis Benavídez se desempeña en Pami II desde 2014 

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Lo último

Córdoba levantó el telón del Festival Mercosur: funciones internacionales en salas y al aire libre

Córdoba levantó el telón del Festival Mercosur: funciones internacionales en salas y al aire libre

Llega el nuevo streaming del Conicet en busca de dinosaurios: cuándo empieza y dónde verlo

Llega el nuevo streaming del Conicet en busca de dinosaurios: cuándo empieza y dónde verlo

Superluna de octubre 2025: cuándo y cómo verla desde Rosario

Superluna de octubre 2025: cuándo y cómo verla desde Rosario

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Detuvieron en Rosario a un joven de 20 años acusado de integrar la banda de Fran Riquelme. Era investigado por un homicidio ocurrido en marzo

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Ovación
Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur
Ovación

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Policiales
Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

La Ciudad
La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres millones de pesos

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Educación

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"