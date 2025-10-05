La Capital | Ovación | Cristian Fabbiani

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

"Sigo con la misma fuerza que desde el primer día. No voy a abandonar", dijo el entrenador que se aferra a su cargo. "Hay que comer mierda y continuar".

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

5 de octubre 2025 · 21:16hs
El Ogro Cristian Fabbiani perdió la brújula ante Boca pero no se despidió de la conducción técnica de Newells.

El Ogro Cristian Fabbiani perdió la brújula ante Boca pero no se despidió de la conducción técnica de Newell's.

Después de la peor actuación de un ciclo que venía ya a los tumbos, Cristian Fabbiani no dejó de ser el técnico de Newell's. Boca le ganó 5 a 0, le fue ganando desde el vamos y sin respuestas parecía que no quedaba otro camino que el de la salida. Pero el Ogro no se bajó y dijo que sigue. Habrá que ver qué dice la dirigencia.

El Ogro no venía hablando luego de las últimas derrotas de su equipo, sobre todo la de Copa Argentina ante Belgrano que pareció marcar su final. Pero siguió de nuevo ante el Pirata por el Clausura, volvió a perder y salió a bancar la parada.

En el siguiente partido, ante Estudiantes, Luciano Lollo salvó las papas de la derrota sobre el final y eso extendió su crédito hasta esta noche ante Boca. Pero lo perdió de principio a fin, no hubo respuestas futbolísticas o anímicas, y el ciclo pareció terminado. Pero volvió a ir a la conferencia, a asumir lo que le toca y aseguró que no se va.

Las palabras de Cristian Fabbiani

"La idea era tapar las bandas, voy a seguir hasta diciembre- Sé que es difícil y el viernes en casa (ante Tigre) tenemos que sacar los tres puntos. Es duro, hay que poner los huevos más que nunca", empezó diciendo el Ogro en conferencia.

"A los jugadores no les digo nada, hay que entrenar y comer mierda. A la gente no le digo nada, solo estoy agradecido y hay que demostrar el viernes de qué estamos hechos. Hay que poner la cara y depende de nosotros", agregó.

Y agregó: "Es imposible rescatar algo de este partido, la situación es difícil, hay que volver al Newell's anterior, se perdió el orden".

"No hay excusas, tenemos que mejorar, lo que está pasando en el club no ayuda, pero es un tema nuestro. Con nueve defensores nos hicieron tres goles de cabeza", se explayó.

"Los jugadores no me soltaron la mano, tengo contrato, la mayoría de los jugadores se van y ponen la cara. Boca nos superó a pesar de como lo criticaban antes ustedes", dijo para cerrar un dura conferencia de prensa.

Los números del Ogro en Newell's

Los números del Ogro en Newell's no son tan malos: con esta derrota en la Boca ganó 8, empató 9 y perdió 8 en 25 partidos. O sea, ganó lo mismo de lo que perdió.

Pero la derrota en el clásico y la eliminación en Copa Argentina fueron difíciles de digerir, sumada a esta dura caída ante Boca.

Desde que asumió hasta el 30/6/25 había ganado 5 empatado 5 y perdido solo 2 en 12 partidos. Pero en los siguientes 13, ganó 3 empató 4 y perdió 6.

