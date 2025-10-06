La Capital | La Ciudad | transporte

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

El Concejo autorizó al municipio a firmar un acuerdo para que figuren en la aplicación las modificaciones en la ruta de los colectivos ante obras, eventos masivos o cortes de calle

Nicolás Maggi

Por Nicolás Maggi

6 de octubre 2025 · 06:30hs
Hasta ahora

Hasta ahora, el Ente de la Movilidad difundía los desvíos a través de su sitio web y de la app Movi, pero la mayoría de los pasajeros del transporte público consulta sus trayectos mediante Google Maps

El Concejo Municipal aprobó en su última sesión una modificación que autoriza al Ejecutivo local a firmar un convenio con Google LLC para que los cambios en los recorridos y paradas del transporte urbano de pasajeros aparezcan directamente en Google Maps ante obras, eventos masivos o cortes de calle.

La iniciativa, impulsada por la concejala Marisol Bracco (bloque Radical), busca que los usuarios puedan acceder a información actualizada y confiable sobre desvíos ocasionados por obras públicas o privadas, eventos masivos y cortes de tránsito temporales o permanentes.

“Afortunadamente, están habiendo muchas obras en la ciudad, y producto de eso, hay quejas en los usuarios de colectivos sobre los cambios de recorridos. Lo que se busca es que cuando haya un corte de tránsito, ya sea por obras o eventos, el cambio del recorrido del colectivo y de sus paradas se vea reflejado en la aplicación en tiempo real”, explicó Bracco.

>>Leer más: El transporte continúa su refuerzo para llegar a 130 unidades nuevas

En tiempo real

Se trata de una modificación a un decreto que el mismo Concejo había aprobado en junio, para que el municipio firme un convenio con Google para integrar en la aplicación Maps información oficial del Ente de la Movilidad (EMR) sobre cortes de calles en tiempo real. Ahora, lo que se agregó es que además de los cortes, la plataforma tenga información precisa y en tiempo real sobre la nueva ruta cada vez que un colectivo realiza un desvío.

Hasta ahora, el EMR difundía los desvíos a través de su sitio web y de la app Movi, pero la realidad es que la mayoría de los pasajeros consulta sus trayectos mediante Google Maps. Con esta modificación al decreto Nº 67.516, el municipio podrá integrar también la información del transporte público, no solo los cortes de calles, como por ejemplo qué parada deja de funcionar y cuál la reemplaza.

El decreto original se centraba en los cortes de tránsito, pero no incluía las modificaciones de los recorridos y paradas del TUP, que también se ven afectados. Este cambio apunta a mejorar la conectividad y la experiencia de los usuarios”, explicó la autora del proyecto en la comisión de Obras Públicas, cuando se estaba debatiendo el proyecto.

>>Leer más: Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito en Rosario

Tecnología

Bracco señaló además que el convenio con Google podría demorar algunos meses en implementarse, “ya que si bien el municipio mantiene contacto permanente con la empresa, no son procesos que se activan de un día para el otro”.

La medida se suma a otras iniciativas recientes orientadas a mejorar la información vial en tiempo real: la semana pasada, otro proyecto de Federico Lifschitz propuso que el municipio firme un acuerdo con la aplicación Waze, para subir allí datos sobre cortes, desvíos, baches, accidentes u obstáculos en la vía pública.

Con este avance, Rosario busca dar un paso más en la integración tecnológica de su sistema de movilidad, ofreciendo herramientas de consulta accesibles y actualizadas a los miles de usuarios que dependen del transporte público cada día.

Noticias relacionadas
En el microparque industrial de Alvear, se viene una megatorre de 26 pisos de 110 metros de altura inspirada en Ángel Di María, bajo el nombre de DM11.

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Rosario se ilumina con la Noche de Museos Abiertos

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

El tiempo en Rosario

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Fabián Gallardo compuso Es Rosario, una canción en el marco de los 300 años de la ciudad

"Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

Ver comentarios

Las más leídas

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo último

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie se quede afuera

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie se quede afuera

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

El megaedificio sobre la autopista a Buenos Aires tendrá 26 plantas gracias a una inversión de 30 millones de dólares
Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Por Elbio Evangeliste

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Gestión o ideología, qué garpa más

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Gestión o ideología, qué garpa más

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie se quede afuera

Por Matías Petisce
La Ciudad

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie se quede afuera

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

Por Sebastián Riestra
Música

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Ovación
Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie se quede afuera

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie se quede afuera

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades