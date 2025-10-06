La Capital | Ovación | Ariel Holan

Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

Ariel Holan quedó muy conforme luego del triunfo de Central ante River por 2 a 1 en el Gigante de Arroyito.

6 de octubre 2025 · 00:33hs
Ariel Holan quedó muy conforme con la actuación del equipo

Marcelo Bustamante / La Capital

Ariel Holan quedó muy conforme con la actuación del equipo

Para Ariel Holan no fue un triunfo más. Si bien el actual DT de Central logró dos victorias muy importantes ante Newell’s con todo lo que significa, estos tres puntos ante River, luego de ir perdiendo 1 a 0, tienen un sabor especial.

“Fue un partido ante un gran rival que es muy difícil de enfrentar porque tienen muchas alternativas en su juego para quebrar a cualquiera. Hicimos un buen partido y equilibrado en el primer tiempo. En el segundo tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos definir y no teníamos que tener los sobresaltos que tuvimos”, fueron las primeras palabras del Profesor.

Leer más: Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

En cuanto a la posición de Ignacio Malcorra dijo: “Necesitamos jugadores inteligentes y Malcorra lo es. Con la trayectoria que tiene corre doce kilómetros por partido. Ahora que juega más retrasado le está dando una intensidad defensiva que no lo hizo nunca y junto con Ibarra nos dan el fútbol que necesitamos para entrar al campo rival”.

El Profesor continuó desmenuzando la actuación de algunos jugadores: “Di María tuvo una actuación superlativa y fuimos tratando de buscar los lugares donde el equipo se sienta más cómodo. Coronel tiene como mejor característica la defensa y Enzo Giménez pasa muy bien al ataque y es más polifuncional. Tuve que sacar a Coronel por la amarilla que tenía. Me gustó mucho el partido y el equipo. Me voy muy conforme con el balance general".

Respecto a Gaspar Duarte, Holan confesó: “No estuvo ante Gimnasia por una sobrecarga muscular. Sabíamos que no iba a poder jugar todo el partido. Santiago López se está recuperando y Cantizano está haciendo sus primeras armas. Por suerte tenemos varias alternativas para decidir”.

Los ajustes que está haciendo Ariel Holan

Finalmente, el Profesor dijo: “Vamos haciendo ajustes como equipo partido a partido. Estoy muy contento porque por ejemplo Veliz hizo la pretemporada jugando. Venía de jugar poco en el último año y medio, pero puso mucho corazón. Fideo tampoco tuvo muchos minutos hasta el Mundial de Clubes y necesitaba sumar minutos y que tenga una zona de confort para que sus compañeros lo entiendan mejor. Tenemos que seguir trabajando duro para mejorar nuestra eficacia en ataque, algo que hicimos en los últimos dos partidos. No es fácil en el fútbol argentino donde los partidos son cerrados. Fue una prueba de fuego haber enfrentado a River para seguir consolidándose como equipo”.

Noticias relacionadas
Ariel Holan no se va en chiquitas y para enfrentar al Lobo platense pondrá un equipo bien ofenivo.

Holan pone toda la carne al asador en Central para ir por la victoria ante Gimnasia

Angelito Di María fue una verdadera pesadilla para el fondo millonario. Gran partido del refuerzo de lujo. Acuña y Portillo no pueden frenarlo.

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Ángel Di María se trepa a la montaña de ilusiones de Central tras el gran triunfo ante River. Fue la gran figura.

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

El mensaje de los jugadores de Central para Quintana y Giménez, antes del partido con River.

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

Ver comentarios

Las más leídas

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Lo último

Ariel Holan: Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse

Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Más de 20 espacios abrirán sus puertas. Entre ellos, el Museo Diario La Capital, que se suma con propuestas especiales

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Por Elbio Evangeliste

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

El Newells del Ogro Fabbiani fue una sombra ante Boca y ya se convirtió en una verdadera pesadilla

Por Rodolfo Parody
Ovación

El Newell's del Ogro Fabbiani fue una sombra ante Boca y ya se convirtió en una verdadera pesadilla

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Por Rodolfo Parody
Ovación

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Newells jugó uno de los peores partidos de su historia y perdió 5 a 0 con Boca

Newell's jugó uno de los peores partidos de su historia y perdió 5 a 0 con Boca

Ovación
Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Es Rosario: la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

"Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases