Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

Para Ariel Holan no fue un triunfo más. Si bien el actual DT de Central logró dos victorias muy importantes ante Newell’s con todo lo que significa, estos tres puntos ante River, luego de ir perdiendo 1 a 0, tienen un sabor especial.

“Fue un partido ante un gran rival que es muy difícil de enfrentar porque tienen muchas alternativas en su juego para quebrar a cualquiera. Hicimos un buen partido y equilibrado en el primer tiempo. En el segundo tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos definir y no teníamos que tener los sobresaltos que tuvimos”, fueron las primeras palabras del Profesor.

En cuanto a la posición de Ignacio Malcorra dijo: “Necesitamos jugadores inteligentes y Malcorra lo es. Con la trayectoria que tiene corre doce kilómetros por partido. Ahora que juega más retrasado le está dando una intensidad defensiva que no lo hizo nunca y junto con Ibarra nos dan el fútbol que necesitamos para entrar al campo rival”.

El Profesor continuó desmenuzando la actuación de algunos jugadores: “Di María tuvo una actuación superlativa y fuimos tratando de buscar los lugares donde el equipo se sienta más cómodo. Coronel tiene como mejor característica la defensa y Enzo Giménez pasa muy bien al ataque y es más polifuncional. Tuve que sacar a Coronel por la amarilla que tenía. Me gustó mucho el partido y el equipo. Me voy muy conforme con el balance general".

Respecto a Gaspar Duarte, Holan confesó: “No estuvo ante Gimnasia por una sobrecarga muscular. Sabíamos que no iba a poder jugar todo el partido. Santiago López se está recuperando y Cantizano está haciendo sus primeras armas. Por suerte tenemos varias alternativas para decidir”.

Los ajustes que está haciendo Ariel Holan

Finalmente, el Profesor dijo: “Vamos haciendo ajustes como equipo partido a partido. Estoy muy contento porque por ejemplo Veliz hizo la pretemporada jugando. Venía de jugar poco en el último año y medio, pero puso mucho corazón. Fideo tampoco tuvo muchos minutos hasta el Mundial de Clubes y necesitaba sumar minutos y que tenga una zona de confort para que sus compañeros lo entiendan mejor. Tenemos que seguir trabajando duro para mejorar nuestra eficacia en ataque, algo que hicimos en los últimos dos partidos. No es fácil en el fútbol argentino donde los partidos son cerrados. Fue una prueba de fuego haber enfrentado a River para seguir consolidándose como equipo”.