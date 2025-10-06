Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza" El delantero Leproso habló tras la goleada frente a Boca y bancó a Cristian Fabbiani. "Lo bancamos y acompañamos", dijo Por Hernán Cabrera 6 de octubre 2025 · 09:14hs

"Todavía tenemos muchos partidos por delante. Esta derrota duele como cualquier partido", sostuvo Cocoliso González.

"Hay que aceptar cuando el rival es superior y cuando uno no hace bien las cosas estos son los resultados. Seguramente, hay muchas cosas que no se hicieron bien, obviamente esto nos invita a revisar algunas áreas en lo grupal". Con la sinceridad que lo caracteriza y la responsabilidad de poner la cara cuando muchos lo evitan, Carlos González fue quien dio respuestas a una derrota de Newell's demasiado dura.

Más allá de lo fuerte de la caída ante Boca, Cocoliso quiere dar vuelta la página rápido porque llegan encuentros trascendentales. "Todavía tenemos muchos partidos por delante. Esta derrota duele como cualquier partido, pero hay formas y maneras de perder, fue una de las peores. Nos debemos a una institución y creo que no la estamos representando de la mejor manera", afirmó.

El paraguayo entiende la bronca y frustración que hoy vive el hincha Leproso. "Me imagino cómo están los hinchas, uno entra a la cancha con esa vergüenza. En lo personal, quería seguir, pero tuvieron que entrar los chicos a defender. Cuando tenés enfrente a un rival con mucha jerarquía y pasan estas cosas no queda otra que seguir adelante", expresó.

"En una de las jugadas donde tuve que presionar con Battaglia, obviamente que él no tuvo la culpa, pero me dio un traumatismo que me hizo adormecer la zona. No pude pisar y ya no pude continuar. Fue una lástima porque quería seguir. Hay que recuperarse porque nos quedan partidos muy importantes en el Coloso y hay que cambiar la cara", explicó sobre la lesión y su salida minutos antes del final.

"Somos un grupo, una familia" Para el delantero, no hay futbolistas más responsables que otros: "La presión es para todos, aquí no hay un culpable, somos todos. Cada uno debe hacer su autocrítica. Al final de cuentas somos un grupo, una familia, y lo tenemos que sacar adelante". En el cierre de la charla en zona mixta, González no sólo pidió unidad para el grupo, sino que también bancó con firmeza al entrenador. "Hay que poner la cabeza dura y ponerle el pecho a las balas. Obviamente es muy difícil porque el momento no es bueno. Creo que tenemos que estar muy unidos y seguir luchando. A Fabbiani lo seguimos, lo acompañamos y lo sacaremos adelante", concluyó.