La Capital | Opinión | Milei

El gobierno de Milei sigue en déficit

A cuatro semanas de la derrota en suelo bonaerense, sólo en una tuvo balance a favor

Carlos Fara / Especial para La Capital

Por Carlos Fara / Especial para La Capital

5 de octubre 2025 · 06:30hs
El presidente Javier Milei sigue transitando horas muy complejas y será clave que revise su esquema político.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

El presidente Javier Milei sigue transitando horas muy complejas y será clave que revise su esquema político.

Pasaron cuatro semanas de la derrota de LLA en la provincia de Buenos Aires. De esas cuatro, solo una tuvo un balance a favor, cuando el presidente viajó a la ONU, se sacó la foto con Trump, se produjo el tuit salvador y el Tesoro americano dio señales positivas. En la semana que termina el balance volvió a ser negativo, entre dudas del mercado (el riesgo país volvió a estar por encima de los 1,200 puntos) el ruido por la candidatura de Espert y un nuevo rechazo a los vetos presidenciales en el Senado.

Un magro balance de solo una semana positiva sobre cuatro, cuando el oficialismo necesitaba dar un golpe de efecto para cambiar el clima. Advertido de que la cancha se sigue inclinando cada vez más en su contra, Milei emprenderá un nuevo viaje para ver a su amigo Donald a ver si finalmente se produce el milagro.

Acá hay un problema de timing: a medida que va pasando el tiempo el mal humor tiende a consolidarse y, por lo tanto, los esfuerzos por revertirlo se vuelven menos productivos. En las siete semanas que iban a transcurrir entre el 7-S y el 26-O, las dos primeras eran fundamentales para sorprender a la sociedad. Esa oportunidad se perdió, y la decepción va camino a solidificarse.

Cae la confianza

Una muestra de esto es la publicación del nuevo Indice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Di Tella, el cual arrojo datos muy preocupantes para la gestión libertaria. Primero, está en el punto más bajo después de 22 meses. Segundo, está por debajo del nivel que tenía el gobierno de Macri a esta altura en 2017, quien ganó la elección de medio término. Tercero, lleva dos meses de caídas profundas. Cuarto, el ítem “Preocupación por el interés general” (que puede leerse como su nivel de empatía / sensibilidad) cayó 15 %, casi el doble que el índice general. La mayor parte de esta muestra fue relevada post derrota bonaerense, y es la primera después del caso de los audios de Spagnuolo.

Los movimientos de la opinión pública tienen una inercia: si la tendencia es a la baja profunda, revertirla es muy complejo, mucho más cuando el gobierno ha tenido más noticias negativas que positivas en estas cuatro semanas pasadas. Fuera del apoyo del amigo americano, solo se puede destacar el anuncio de descuentos para jubilados y la prórroga de la jubilación por desempleo. El resto son todas pálidas. Los datos de actividad económica siguen mostrando estancamiento, con los cual las expectativas se siguen cayendo. Recuérdese que los votantes hacen balances, pero votan para adelante. Y si el optimismo se reduce, las proyecciones electorales serán menos auspiciosas.

Un management deslucido

A todo esto, el management de la crisis tampoco luce adecuado. Las internas dentro del entorno presidencial siguen a tope, en parte por la dificultad de conducción del propio Milei, en parte porque lo que se decide no está dando resultado y, por lo tanto, alimenta la profundidad del círculo vicioso: las internas complican la ejecución y suman problemas. Así, la estrategia se ve boicoteada, los resultados no aparecen, y refuerza los conflictos del entorno.

Toda la apuesta entonces parece estar apuntada al amigo americano, ya que alentar el miedo al kirchnerismo tendría un efecto muy acotado. Fuerza Patria, aun con sus fuertes conflictos internos, está mucho más ordenado y prolijo que LLA. El triunfo del 7-S ha generado un clima interno más calmo y optimista, impensado seis meses atrás. Kicillof se ha convertido en la figurita deseada, sacando pecho por haber sido el gran ganador, mientras que Cristina tuitea desde San José 1111 y no tiene voceros de fuste.

Nada es gratis en este mundo. Todo lo que le exija Trump a Milei tendrá costos, ya sea en lo concreto (¿y si hay que deshacerse del swap chino?) como en lo simbólico (¿una base americana en Ushuaia?) ¿Podrá el gobierno cumplir con ese pedido de “generar un amplio apoyo político para la agenda de reformas” que le viene haciendo el FMI (que es Trump también)? Aun ganando dentro de 3 semanas, LLA estará muy lejos de poder imponer su agenda en la segunda parte del mandato. Entonces, ¿virará hacia un presidencialismo de coalición, en donde ya no hará lo que quiera, sino de modo consensuado con sus socios obligados? Suena complicado, tanto por la matriz originaria como por la impronta de este experimento.

¿Alcanzará con hacerle mimos a Macri, una de las figuras con peor imagen en la opinión pública y con mucha dificultad para ordenar a su propia tropa como se ve en las votaciones en el Congreso? Parece que la llave de la Argentina 2025-27 está más cerca de las manos de los gobernadores, tanto los de Provincias Unidas como otros que se le parecen. Si Milei quiere salir adelante, tendrá que hacer una revisión full de su esquema político, aun cuando acepte liberar totalmente el dólar el día después.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei estuvo este mediodía en la ciudad de Santa Fe.

Milei recorrió Santa Fe junto al candidato a diputado Agustín Pellegrini

Tensión y disturbios en la peatonal de Santa Fe por la visita de Milei:  manifestaciones opositores corrieron a militantes libertarios

Tensión entre libertarios y opositores en Santa Fe por la visita de Milei

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos.

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

Milei y Macri tuvieron un encuentro orientado a recomponer el vínculo político.

Milei y Macri acordaron trabajar en equipo a partir del 27 de octubre próximo

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Lo último

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

El municipio impulsa un reordenamiento del programa de preservación para los 5.300 inmuebles catalogados, con la idea de dar "sostenibilidad económica" a los propietarios

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Ovación
Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Newells: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Newell's: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Policiales
Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

La Ciudad
Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Educación

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones