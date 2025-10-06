La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La policía identificó a dos presuntos vendedores en la calle y más tarde encontró cuadros inspirados en la película de Al Pacino durante los allanamientos

Un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI) concluyó este sábado con siete personas detenidas por venta de cocaína en el noroeste de Rosario. Además de la mercadería ilegal, efectivos advirtieron que los presuntos delincuentes eran admiradores de Tony Montana , el personaje principal de "Scarface".

De acuerdo al reporte oficial, tres hombres y cuatro mujeres quedaron bajo arresto luego de tres allanamientos solicitados por el Ministerio Público de la Acusación (MPA). La pesquisa se enfocó en distintos domicilios de los barrios Cullen y Empalme Graneros, aunque el puntapié inicial del procedimiento fue la captura de dos sospechosos en la calle.

Fuentes oficiales indicaron que todos los inmuebles apuntados por la Fiscalía Regional Segunda se utilizaban para guardar y comercializar estupefacientes. En uno de ellos encontraron una serie de cuadros inspirados en la famosa película protagonizada por Al Pacino , que interpretó a un narcotraficante cubano en Estados Unidos.

La búsqueda de la droga comenzó al mediodía, cuando agentes del Comando Radioeléctrico interceptaron a dos presuntos vendedores sobre Cayafate al 1300 bis . Ambos detenidos tenían droga fraccionada cerca del cruce con calle Schweitzer.

Allanamientos Cafayate 1300 bis 3 Foto: PDI.

Más tarde, la PDI y otros miembros de la policía santafesina fueron a inspeccionar una vivienda de la misma zona. En simultáneo se hicieron allanamientos sobre José Ingenieros al 7100 y Cullen al 1200 bis.

En total, los efectivos secuestraron 16,66 gramos de cocaína divida en 54 envoltorios. También hallaron teléfonos celulares, una balanza de comercial, una tijera y otros elementos empleados para fraccionar la sustancia. Finalmente, el MPA dispuso el arresto de Florencia Soledad R., de 30 años, Carolina A., (35), Miriam C. (39), Rut C. (56), Marcos Lisandro B. (20), Tomás Luciano M. (22) y Víctor Hugo F. (36).

Allanamientos Cafayate 1300 bis 2 Foto: PDI.

Por otra parte, los uniformados encontraron 427.650 pesos y cien dólares en efectivo durante el procedimiento. Más tarde, el fiscal César Cabrera ordenó el traslado de todos los detenidos a la división de Microtráfico de la PDI para continuar con la investigación y solicitar la audiencia imputativa.