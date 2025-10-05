Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Jade Isabela Callau Barriga viajaba en enero pasado junto a su novio piloto. El Cessna 210 debió aterrizar de emergencia en islas del Ibicuy, en la provincia de Entre Ríos. La policía los detuvo con el cargamento.

La Justicia federal condenó a tres años de prisión en suspenso y ordenó la expulsión del país de Jade Isabela Callau Barriga, de 21 años, la ex Miss Bolivia que fue detenida en Entre Ríos con más de 300 kilos de cocaína.

La Policía de Entre Ríos había detenido en enero pasado a la exreina de belleza boliviana junto a un piloto brasileño, Carlos Costas Días, de 52 años. Ambos se trasladaban en una avioneta Cessna 210 que se quedó sin combustible y debió aterrizar de emergencia en la zona rural de Holt Ibicuy, en el departamento Islas del Ibicuy, en el Delta del río Paraná. Allí fue cuando la Policía los encontró y descubrió que estaban trasladando 359 kilos de cocaína.

La jueza Mariela Rojas , titular del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, emitió este veredicto luego de que la fiscalía, la defensa y la propia acusada llegaran a un acuerdo para un juicio abreviado.

Todas las partes aceptaron la calificación de Callau Barriga como partícipe secundaria del delito de transporte de estupefacientes, con una pena de tres años de prisión en suspenso.

La pena, según esgrimió la jueza en el fallo, se debe a su corta edad y al contexto de desigualdad para con su novio, Leonardo Monte Alto Gusmao, un brasileño que es 30 años mayor que ella y que era quien pilotaba la avioneta con el cargamento.

reina7.jpg

El Tribunal también ponderó la ausencia de antecedentes penales y el hecho de haber sufrido violencia de género por parte de su pareja, uno de los acusados por el delito.

El tribunal consideró que su aporte fue considerado “secundario”, ya que no realizó tareas esenciales ni manejó la logística del traslado de la droga, según el fallo.

reina9.jpg

La jueza Rojas homologó lo acordado entre las partes y también dispuso la expulsión inmediata de Callau Barriga de la Argentina, dado que la Dirección Nacional de Migraciones había declarado irregular su permanencia y ordenó su salida del país sin posibilidad de reingreso.

La magistrada también impuso una multa de más de 2,7 millones de pesos para la joven boliviana que ya está en su país.

reina.jpg

Este sábado por la noche la joven fue trasladada por una delegación de la Policía Federal Argentina y abordó un vuelo con destino al Aeropuerto Internacional Viru Viru ubicado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.

Quién es la exreina de belleza detenida por narcotráfico

Jade Callaú, también conocida como “Chabela” tuvo varias apariciones televisivas en el país vecino y participó de realities de belleza. En 2019, por ejemplo, se coronó como “Miss FexpoBorja”. “Una mujer con una estatura aceptable, estampa y porte de reina, belleza muy marcada y con una linda sonrisa”, la definieron desde la organización, según citaron los medios locales.

reina6.jpg

En agosto de 2024, incluso, la chica había salido al aire en un canal de televisión de la localidad boliviana de Trinidad. Una hipótesis también señala que es familiar de un importante capo narco boliviano.

reina0.jpg

En sus redes sociales comparte con sus seguidores su rutina y hasta los viajes que realiza. “Aquí soy otra y allá soy alguien”, escribió en su biografía de TikTok.