Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Crece la interna en Los Palmeras. Tras su salida del grupo, Cacho Deicas habría tomado una drástica decisión sobre su excompañero

5 de octubre 2025 · 10:22hs
Rubén “Cacho” Deicas y Marcos Camino fueron el alma de Los Palmeras

La ruptura de Los Palmeras marcó el final de una de las sociedades artísticas más emblemáticas de la música santafesina. Luego de décadas de éxitos, giras y clásicos que forman parte del ADN popular, Rubén Cacho Deicas decidió alejarse del grupo y comenzar una nueva etapa como solista.

Según revelaron en el programa Secretos Verdaderos (América), el entorno de Deicas habría tomado una drástica decisión legal para ponerle límites a Marcos Camino, su histórico compañero de ruta. “La familia de Cacho Deicas y Cacho Deicas le habrían puesto un bozal legal para que Marcos Camino no pueda hablar más de él ni mencionarlo en entrevistas”, aseguró la periodista Cora de Barbieri durante la emisión del ciclo televisivo.

El dato se conoció luego de que Camino debiera viajar de urgencia a Santa Fe tras una serie de presentaciones promocionales junto al Puma Rodríguez en el Movistar Arena. “Tuvo que regresar por una reunión que tiene que ver con las marcas y la disolución de la sociedad que se viene próximamente”, agregó De Barbieri.

En ese contexto, la panelista explicó que la medida busca evitar declaraciones cruzadas entre ambos músicos: “Si se revisan las últimas entrevistas, Camino habló lo justo y necesario. La familia de Deicas no quiere que se refiera más a él para evitar conflictos.”

El distanciamiento entre los dos íconos del grupo se profundizó tras el anuncio de que Deicas iniciará su carrera en solitario, mientras que Camino continuará al frente de Los Palmeras.

Mientras tanto, en Santa Fe —la cuna del grupo que llevó la cumbia santafesina a los escenarios del mundo— el tema sigue generando sorpresa y nostalgia entre los seguidores de la banda que supo unir generaciones a puro ritmo.

Cacho Deicas y una decisión inesperada

La salida de Deicas estuvo rodeada de rumores de tensiones internas y, si bien el propio cantante aclaró en redes sociales que no se trató de un problema de salud, nunca explicó del todo las causas. “Seguiré un nuevo rumbo”, expresó en un video que se viralizó, donde también agradeció a la banda el camino compartido.

En paralelo, el grupo anunció que el corista Pablo López pasaría a ser la nueva voz principal. El propio músico reconoció el peso de esa responsabilidad: “Uno siempre tiene sueños, pero en una banda tan emblemática uno lo ve lejano. Las circunstancias te ponen en lugares que uno no espera, pero estoy acá para lograr grandes cosas”, declaró en una entrevista televisiva.

Marcos Camino contó que sufrió depresión

El 25 de junio de 2025 quedó marcado como una fecha de quiebre en la música tropical argentina: Cacho Deicas, la voz inconfundible de Los Palmeras, anunció oficialmente su salida de la banda tras más de medio siglo de historia. La noticia, que se venía anticipando desde el accidente cerebrovascular que sufrió a comienzos de año, generó conmoción entre los fanáticos y abrió un nuevo capítulo en la historia del grupo santafesino.

En las últimas horas, Marcos Camino rompió el silencio y reveló cómo vivió el alejamiento de su histórico compañero: “Yo lo sufrí mucho, muchísimo. Hasta tuve un principio de depresión, porque veníamos trabajando muy bien, pasó esto que Dios nos mandó a vivir y se destruyó un esfuerzo de 52 años”.

El futuro de Los Palmeras

Camino, acordeonista y fundador de Los Palmeras, habló con sinceridad sobre el impacto de la pérdida y al mismo tiempo defendió la continuidad del proyecto: “No podemos dejar de reconocer una voz maravillosa como la de Cacho, pero nosotros seguimos porque en esta empresa hay 25 familias”.

Para el músico, el desafío es sostener la leyenda y honrar la historia de más de cinco décadas: “Los Palmeras estamos hace mucho tiempo y somos muy estrictos, disciplinados. Cada uno sabe lo que tiene que hacer. Los músicos con los que estoy ahora son los mejores en esta etapa de 52 años”.

Pese al dolor de la separación, la banda santafesina reafirmó su compromiso con el público: seguirán en los escenarios, con nuevas propuestas y con la certeza de que su música —esa cumbia que trascendió generaciones— seguirá sonando, aun cuando la voz de Cacho Deicas ahora se escuche en otros caminos.

