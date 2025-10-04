Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

La investigación por el crimen de Lautaro Donaire derivó en una serie de allanamientos en Rosario y Roldán. Entre los detenidos hay dos menores de edad.

La PDI estuvo a cargo de los allanamientos por el crimen de Lautaro Donaire

Cinco personas fueron detenidas en el marco de la investigación por el crimen de Lautaro Donaire , el joven de 17 años que fue apuñalado por la espalda en barrio Ludueña y murió en el Hospital Centenario de Rosario. En los allanamientos, además se secuestraron teléfonos celulares, plantas de cannabis y cartuchos de distintos calibres.

Los procedimientos se dieron por orden de la fiscal María de los Ángeles Granato, quien lleva adelante la investigación por el crimen del adolescente registrado el pasado 23 de septiembre en Carriego y las vías del ferrocarril. Donaire había salido de su casa antes de las 21 para disputar un partido de fútbol, pero regresó minutos más tarde apuñalado y aunque recibió asistencia médica finalmente falleció.

A poco más de 10 días, este viernes por la noche, la Policía de Investigaciones (PDI) , dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe intervino en siete domicilios , Pasaje 1113 al 4200, Río de Janeiro al 3100, Ludueña al 1800, Gaboto al 4200, Bordabehere al 5000, San Lorenzo al 5100 de Rosario y en Buenos Aires al 200 de Roldán.

Los uniformados arrestaron a cinco personas, dos de ellas menores de edad . Asimismo, se secuestraron teléfonos celulares, tres plantas de cannabis, siete plantines de la misma sustancia, dos bolsas de semillas, dos lámparas utilizadas para cultivo, cartuchos calibre 32 y 22, balanzas de precisión y otros elementos de interés para la causa.

Los detenidos fueron identificados como Romina M. (37 años), Paola A. (45), Alexis P. (23), B. D. (15) y M. D. (16), quienes quedaron a disposición de la justicia. Según los investigadores, ahora se trabaja en esclarecer el hecho y determinar la participación de cada uno de los detenidos

El crimen de Lautaro

Lautaro Donaire murió el pasado 23 de septiembre en el Hospital Centenario de Rosario, tras sufrir una herida de arma blanca en la espalda en un hecho ocurrido en Carriego y las vías ferrias, en el barrio Ludueña, en la zona oeste de Rosario.

Según el parte oficial de esa fatídica jornada, el crimen trascendió cuando, alrededor de las 21 de ayer, la madre Donaire ingresó al Hospital Centenario llevando a su hijo que presentaba una herida de arma blanca en la espalda.

La mujer dijo que el chico pudo llegar caminando hasta su casa para pedir ayuda y de allí ella lo llevó hasta el hospital de Urquiza y Francia. El menor quedó internado en el hospital, pero dos horas después se descompensó y falleció.