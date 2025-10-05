La Capital | Policiales | Condenas

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Por el homicidio de Brian Giménez, César Villalba fue condenado a 26 años y Brian Villalba recibió 23 años que se acumulan en una pena única de 46 años

5 de octubre 2025 · 19:26hs
El crimen de Brian Giménez ocurrió en un búnker ubicado en Juan B. Justo al 8700.

Archivo La Capital

El crimen de Brian Giménez ocurrió en un búnker ubicado en Juan B. Justo al 8700.

Dos hombres ligados a la banda del narco peruano Julio Rodríguez Granthon recibieron altas condenas en un juicio oral en el que se le achacaron delitos varios, entre los cuales resalta el horroroso asesinato de Brian Giménez, ejecutado en octubre de 2022 a partir de una orden realizada mediante una videollamada desde la cárcel de Piñero.

Al finalizar el debate oral el tribunal compuesto por los jueces Ismael Manfrin, Carlos Leiva y Trinidad Chiabrera condenó a César Alberto Villalba, de 29 años, a 26 años de cárcel. En tanto Brian Emanuel Villaba, quien dio la orden, fue condenado a 23 años como instigador del crimen, pena que se unifica con condenas anteriores en 46 años de prisión efectiva.

Videollamada

Los fiscales Adrián Spelta, Carla Ranciari y Guillermina Aiello acusaron a los Villalba de un hecho ocurrido la madrugada del 3 de octubre de 2022 en una casa de Juan B. Justo al 8700 donde funcionaba un búnker de drogas. Según la acusación, en el patio de esa vivienda la madrugada de ese día los imputados obligaron a Brian Giménez a sentarse en una silla de plástico en la cual el joven de 24 años fue amordazado y maniatado con cables cortados.

>>Leer más: "Así que sos sapo. Matalo, hermanito": juzgan un crimen ordenado por videollamada desde la cárcel

Pasada la 1 de ese día, Brian Villalba realizó una videollada desde su celda en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero. A 30 kilómetros de allí lo escuchaba Giménez sentado en la silla maniatado. “¿Así que sos sapo? Ahora te vamos a matar por sapo”, lo increpó el recluso. Acto seguido Villalba le dijo a uno sus hombres “matalo, hermanito”.

Segundos después retumbó un balazo que terminó con la Giménez, quien fue hallado horas después en la misma casa, todavía maniatado y con una herida de arma de fuego en el cráneo. En cuanto al motivo del asesinato, pudo haber estado relacionado con un allanamiento realizado un mes antes en ese lugar donde se secuestraron 97 envoltorios de cocaína y detuvieron a dos personas. Es probable que la redada haya sido atribuida a una delación de Giménez, ya que la palabra “sapo” se utiliza en la jerga como delator.

Banda del Peruano

César Villalba también fue condenado por otros hechos anteriores al homicidio por los cuales le achacaron delitos como portación ilegal de armas, encubrimiento simple, amenazas con armas de fuego. La fiscalía había pedido 35 años de cárcel para él por todos esos hechos, pero el tribunal dictó 26 años de prisión.

En cuanto a Brian Villalba, preso desde 2013 por un homicidio, en mayo de este año ya había aceptado junto con otros siete acusados una condena como jefe de la asociación ilícita que le atribuyeron liderar a Rodríguez Granthon. Villalba fue ubicado como como jefe de los sicarios de la organización y con comunicación permanente con el Peruano para orquestar, por ejemplo, los ataques a tiros contra domicilios. También se encargaba de los pagos a los gatilleros.

>>Leer más: Ocho condenados como miembros de la banda del "Peruano" Rodríguez Granthon

En ese marco Brian Villalba aceptó seis años y medio de cárcel como organizador de la asociación ilícita, que se unificaron con condenas anteriores en 25 años de cárcel. Y ahora con esta nueva sentencia acumula por el momento una pena única de 46 años de prisión.

Noticias relacionadas
condenan a la ex miss bolivia detenida en el delta del parana: llevaba 300 kilos de cocaina en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

El joven fue atrapado al salir de una fiesta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Darnir se entregó este sábado en Rosario

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

La PDI estuvo a cargo de los allanamientos por el crimen de Lautaro Donaire

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo último

Newells es un espanto táctico: el plan de Fabbiani de reforzar la defensa fracasa en la Bombonera

Newell's es un espanto táctico: el plan de Fabbiani de reforzar la defensa fracasa en la Bombonera

En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo cuando dos hombres, que fueron detenidos, atacaron a otro dentro de las instalaciones del club, ubicado en la costanera, a la altura de Paraguay y el río
Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca
Ovación

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado
Política

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones
Política

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario
Política

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Ovación
En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca
Ovación

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

En vivo: Newells no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

En vivo: Newell's no tiene paz y en el inicio del segundo tiempo pierde 4 a 0 con Boca

Ballenas o montañas: Central y Newells ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Ballenas o montañas: Central y Newell's ya conocen a los candidatos a ser el nuevo pasajero de primera

Newells: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Newell's: quiénes son los once titulares que confirmó Cristian Fabbiani para visitar a Boca

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
Es Rosario: presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario
La Ciudad

"Es Rosario": presentaron la canción que 25 figuras de la música local le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases