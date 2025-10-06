La Capital | Política | Espert

El peronismo quiere a Espert fuera de Diputados: "Hay que dar un mensaje político"

El diputado Eduardo Toniolli de Unión por la Patria sostiene que hay margen para desplazarlo de su banca por inhabilitación moral.

6 de octubre 2025 · 09:52hs
El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

El peronismo quiere correr a Espert de Presupuesto tras supuestos vínculos narco

La renuncia de José Luis Espert a la candidatura electoral aceleró la intención de algunos sectores de la oposición, con el peronismo a la cabeza, de expulsarlo de la Cámara de Diputados, y no solo limitarse al desplazamiento de la comisión de Presupuesto que preside.

La semana pasada, una mayoría de peronistas, pero también exlibertarios y hasta el radical Facundo Manes sugirieron la expulsión del economista por "inhabilidad moral". Pero con la confirmación de la baja de la candidatura, puede tener otro impulso. Si no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado, parecen decir.

“Cuando Estados Unidos le soltó la mano, y la Justicia empezó a blanquear la situación judicial y aparecía como beneficiario de esos dineros espurios, entendíamos que tenía que renunciar a la candidatura pero también al cuerpo legislativo, artículo 66, por inhabilitación moral”, sostuvo el diputado de Union por la Patria, Eduardo Toniolli.

Espert contra las cuerdas

“Ya está escrito que no presidirá más la comisión de Presupuesto, está cantado, pero creemos que hay elementos para más. Por mucho menos se ha desplazado a diputados del cuerpo”, agregó en El primero de la mañana por LT8.

Eduardo Toniolli.jpg
El diputado nacional Eduardo Toniolli dice que hay margen para que Espert deje de ser diputado

El diputado nacional Eduardo Toniolli dice que hay margen para que Espert deje de ser diputado

“Es un mensaje político que tiene que dar la dirigencia”, sostuvo. El planteo de desplazarlo de la comisión viene desde hace tiempo y no por esta causa en la que recibió dinero sin justificar de parte del acusado de lavado y narcotráfico, Fred Machado, sino por el manejo de la comisión por modos violentos y arbitrarios.

>>> Leer más: Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

A su vez, Toniolli opinó que no tienen que volver a imprimirse las boletas únicas papel como trascendió que quiere el oficialismo para sacar de la cabecera la imagen y nombre de Espert. "Ya están impresas. La Justicia prevé que puede ser el candidato Diego Santilli o Karen Reinhardt".

“Además es una mala arte por parte de los que dijeron venir a cambiar todo, un régimen de oprobio, y a menos de dos años de gestión y después del escándalo de Libra, el de las coimas del 3% de Karina Milei y este de Espert, dicen que los otros son peores”, finalizó.

El gobierno nacional intenta frenar el quórum de la sesión mediante gestiones con gobernadores aliados. Para aprobar la remoción o expulsión se requieren dos tercios de los votos, aunque bastaría una mayoría simple para que se convoquen las comisiones de Asuntos Constitucionales y la de Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar el desplazamiento de Espert.

Noticias relacionadas
Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

José Luis Espert y su jefe de campaña, Nazareno Etchepare, en 2019, delante del avión del narco Fred Machado.

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Milei, Espert y un escándalo que alimenta el fantasma sobre las relaciones entre el narcotráfico y la política. 

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos.

Milei y Espert se reunieron de urgencia en Olivos, pero el diputado confirmó que sigue siendo candidato

Ver comentarios

Las más leídas

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Convocan a los artistas del departamento San Martín para el programa CreArte Litoral 2025

Convocan a los artistas del departamento San Martín para el programa CreArte Litoral 2025

Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

Entregaron becas a deportistas del sur santafesino por un programa de incentivo provincial

El peronismo quiere a Espert fuera de Diputados: Hay que dar un mensaje político

El peronismo quiere a Espert fuera de Diputados: "Hay que dar un mensaje político"

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

La policía identificó a dos presuntos vendedores en la calle y más tarde encontró cuadros inspirados en la película de Al Pacino durante los allanamientos

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Premio Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de las enfermedades autoinmunes
Información General

Premio Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de las enfermedades autoinmunes

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Gestión o ideología, qué garpa más

Por Facundo Borrego
Exclusivo suscriptores

Gestión o ideología, qué garpa más

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca
Policiales

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Ovación
Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Cocoliso González y el presente de Newells: Uno entra a la cancha con esa vergüenza

Cocoliso González y el presente de Newell's: "Uno entra a la cancha con esa vergüenza"

Ariel Holan: Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse

Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Policiales
La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La Ciudad
Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

¿Por qué está ausente el jazz en la noche rosarina?

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento