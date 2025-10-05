Rosario sigue bajo alerta: domingo de viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por fuertes vientos en Rosario y la región para este domingo por la tarde

El viento, protagonista en la jornada de jueves en Rosario.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por vientos del sector sur para este domingo a la tarde que abarca a Rosario , San Lorenzo, Constitución e Iriondo. El fenómeno se mantendrá durante gran parte del día y traerá consigo ráfagas que podrían alcanzar los 75 kilómetros por hora .

Según el informe oficial, el área será afectada por vientos con velocidades sostenidas entre 35 y 50 km/h , lo que podría generar inconvenientes en zonas abiertas, especialmente en la circulación vehicular y en la caída de ramas o carteles.

Con la llegada del viento sur, las temperaturas comenzarán a descender de forma marcada . Tras un sábado caluroso, el domingo amaneció ventoso y más fresco, con una máxima prevista que no superará los 23 grados.

Desde el SMN recomendaron asegurar objetos que puedan volarse , evitar actividades al aire libre en horas de mayor intensidad y mantenerse informados a través de los canales oficiales del organismo.

>> Leer más: Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

El lunes seguirá inestable

El inicio de semana continuará con cielos parcialmente nublados y vientos moderados del sur, aunque sin pronóstico de lluvias. Las condiciones tenderán a mejorar hacia el martes, cuando el viento pierda fuerza y las temperaturas comiencen a recuperarse lentamente.

La alerta vigente se mantiene bajo color amarillo, lo que implica que el fenómeno puede provocar dificultades momentáneas y requerir precaución, aunque sin representar un riesgo meteorológico severo.