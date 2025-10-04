Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta La víctima fue trasladada por una vecina de Esmeralda y Pasco hasta el Hospital Provincial, donde falleció en la madrugada del sábado por la herida del disparo 4 de octubre 2025 · 10:44hs

Un nuevo episodio de violencia sacudió este viernes por la noche la zona sur de Rosario, cuando un hombre fue asesinado por un tiro de arma de fuego en el abdomen. La víctima, identificada como Gastón Alberto Arquiel, murió en el Hospital Provincial, donde había sido trasladado por una vecina del barrio República de la Sexta.

El crimen ocurrió minutos antes de las 23 en la intersección de las calles Esmeralda y Pasco. Según fuentes policiales, el hombre herido fue llevado de urgencia al Hospital Provincial en un vehículo particular conducido por una mujer.

La mujer, que resultó ser vecina de la zona, declaró a las autoridades del Destacamento 16° que se encontraba guardando su auto en calle Pasco cuando un grupo de personas la abordaron para que trasladara a un hombre herido de gravedad. El personal médico constató que la víctima presentaba una herida de bala en la zona abdominal.

Muerte en el Hospital Provincial A pesar de haber ingresado al hospital con una identidad inicial errónea, proporcionada por terceros, la víctima fue finalmente identificada en la madrugada. A las 2:45 de este sábado Gastón Arquiel fue declarado muerto. La confirmación de su identidad se logró a través de fichas dactiloscópicas y el sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares).

La víctima contaba con un pedido de captura vigente desde el 28 de enero de 2025 por el delito de robo, según consta en el Sistema Cóndor. Además, su historial delictivo incluye antecedentes por robo, hurto y amenazas calificadas. Las autoridades de la policía provincial y la fiscalía en turno a cargo de Georgina Pairola se encuentran investigando el contexto del crimen, buscando establecer las circunstancias exactas de la balacera y dar con los responsables del homicidio.