Premio Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de las enfermedades autoinmunes

Este lunes el Premio Nobel de Medicina o Fisiología de 2025 encontró a su ganador. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi fueron distinguidos por sus descubrimientos relacionados con la tolerancia inmune periférica
Fueron elegidos por sus descubrimientos acerca de la tolerancia inmune periférica. Su aporte fue trascendental para comprender la artritis y otras dolencias
El Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia fue el encargado del anuncio que definió a los premiados. Allí, el Comité Nobel entrega reconocimientos a quienes hayan destacado en su campo y hayan conferido el mayor beneficio a la humanidad.
En el caso de los tres científicos, sus hallazgos giran en torno a la tolerancia inmune periférica, un mecanismo esencial para el cuerpo ya que impide que el sistema inmunitario ataque los propios tejidos y dañe al organismo. Su aporte fue trascendental para entender las enfermedades autoinmunes.
Según resaltó el jurado, los galardonados identificaron cómo funcionan los linfocitos T, glóbulos blancos que funcionan como guardianes del sistema inmunitario. Asimismo, abrieron una nueva línea de investigación que permitió desarrollar nuevos tratamientos.
