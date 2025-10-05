Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

La travesía recorre 12 kilómetros a orillas del Paraná. Será el próximo viernes 10 de octubre y hay tiempo de anotarse hasta un día antes

Los amantes del stand up paddle (SUP) son una comunidad que crece. Los une el río, el amor por el deporte y la naturaleza. El viernes 10 de octubre van a demostrar, una vez más, su fidelidad a esta práctica realizando una travesía de 12 kilómetros por el Paraná uniendo el puente Rosario-Victoria y el Monumento Nacional a la Bandera.

La institución detrás de este evento es India Paddle Surf , que abrió sus puertas hace casi diez años con unas pocas tablas y hoy es un referente a nivel local y nacional. El enfoque que aplican es meramente recreativo: no hay competencia y el objetivo es pasar un momento en el río y disfrutar.

Una tabla, un remo, el cuerpo y el río. Es todo lo que se necesita para poder realizar este deporte que combina contacto con la naturaleza, contemplación y destreza física. "Se usa una tabla de más de tres metros de largo con un remo que, a diferencia del kayak, tiene una sola pala. Como medida de seguridad usamos un chaleco y un lish o pita que ata la tabla al tobillo", cuenta Andrea García Parody, socia y manager del proyecto India Paddle surf , la institución pionera de la actividad, en diálogo con La Capital y agrega: "Saber remar es para cualquier edad y para cualquier destreza física. Es una forma de desplazarse de manera absolutamente contemplativa con el medio ambiente ".

García Parody explica que el stand up paddle es, básicamente, remar parado. Se puede hacer en la orilla, del lado de la ciudad, o también se puede cruzar a la isla sin problema. Sin embargo, los primeros contactos con la tabla son arrodillados hasta que que, lentamente, se va entrenando el equilibrio y se puede levantar la mirada y fijarla en el horizonte. Concentración, fuerza y estabilidad forman parte de la práctica.

La travesía que se realizará el próximo viernes 10 de octubre busca no sólo ser un momento recreativo unido al deporte sino que también pretende visibilizar una forma de ejercicio particular. "El objetivo es visibilizar un deporte sustentable a nivel medio ambiente: no usa motor, no arroja combustible al agua y simplemente es tracción a sangre con mi cuerpo, un remo y una tabla . Es también un espacio meditativo que me deja observar la ciudad desde un lugar que nunca la vemos", remarcó García Parodi.

Una travesía con corriente a favor

"La bajada náutica comenzó en el 2017. Esta es la octava edición y cada año se pueden ver las tablas recorriendo esos doce kilómetros, serpenteando la silueta de Rosario durante el mediodía, cuando la gente está emplazada en los bares de la costa y puede ver pasar el recorrido de cien o hasta ciento veinte tablas todas juntas", cuenta la deportista.

El recorrido comienza en La Florida, donde antes de empezar a remar alrededor de las 12 del mediodía, habrá una clase de yoga para entrar en calor a las 10 de la mañana. El punto de llegada será el Club Náutico de Rosario, a la altura del Monumento Nacional a la Bandera.

Entre las 13 y 14 del mediodía, dependiendo el viento, los deportistas llegarán al club para regresar a la guardería por vía terrestre ya que la corriente en contra impiden que vuelvan por el agua.

García Parody asegura que la actividad es tanto para principiantes como para remadores avanzados o intermedios. Todas las personas que se sientan con ganas de participar pueden hacerlo. "Se pueden anotar en India Paddle surf hasta el jueves 9 de octubre. Tenemos lancha de acompañamiento, seguros, guías, médicos a bordo. Están todas las medidas de seguridad para hacer de este paseo un momento de disfrute y de relax".

WhatsApp Image 2025-09-30 at 15.52.40

India Paddle surf

India Paddle surf abrió hace casi diez años. Su fundadora, María Victoria Lotto, arrancó en el 2016 con las primeras tres tablitas que habitaron Rosario. "Pasaron casi diez años y más de 35 mil alumnos. Estamos en el balneario La Florida donde tenemos la guardería con 400 tablas", comentó García Parody.

El proyecto, además, se extendió por fuera de Rosario, si bien la ciudad sigue siendo protagonista y pionera de la disciplina. "India Paddle surf ha formado gente a lo largo y ancho del país, superando los mil instructores, generando nuevos emprendimientos y nuevas escuelas, enseñando cómo remar y cómo realizar emprendimientos sustentables económicamente", cuenta y agrega: "Por ejemplo, en cada lago de la Patagonia uno puede alquilar tablas o participar de las escuelas de esta disciplina".

Por otro lado, la institución pionera de este deporte en Rosario se concentra puramente en el aspecto recreativo, dejando de lado lo competitivo. "No vamos a carreras. Existe como deporte competitivo y tiene algunos adeptos en el país pero no es el recorte que hicimos".

Finalmente, India Paddle surf encabeza las actividades de SUP en el marco del Programa Todo por Conocer de la Secretaría de Turismo de Santa Fe con Marcela Aerberhad a la cabeza y dentro del Ministerio de Desarrollo Productivo del Gobierno, dirigido por Gustavo Puccini.