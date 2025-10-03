Quién es Fred Machado: el empresario argentino acusado de narcotráfico que complica a Espert

Federico “Fred” Machado cumple prisión domiciliaria en Viedma, acusado por la Justicia de Estados Unidos en una causa sobre drogas

Federico Andrés “Fred” Machado tiene 57 años, nació en Viedma, pero construyó su fortuna en Miami con empresas aeronáuticas como South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing. La Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y estafas por más de US$ 250 millones , . En el expediente figura el nombre de José Luis Espert .

El rionegrino aparece vinculado a algunos de los mayores escándalos de los últimos años: el "narcoavión” de los hermanos Juliá, los vuelos de Lázaro Báez y el hallazgo de toneladas de cocaína en México y Guatemala. Desde 2021 cumple arresto domiciliario en una mansión de la capital provincial a la espera de que se resuelva el pedido de extradición.

El apellido Machado también acumula causas en Argentina y en la región. El hermano de Fred, Gastón, abandonó una empresa de aberturas en Trelew tras denuncias por estafas y luego se instaló en Guatemala, donde impulsó proyectos inmobiliarios fallidos.

En paralelo, las investigaciones en Estados Unidos señalan a Fred como parte de una red de tráfico de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador y México hacia el mercado norteamericano.

En 2020, Machado fue detenido en Texas y cuando fue liberado, decidió mudarse a México. Al año siguiente regresó a Argentina y fue detenido en Neuquén por una alerta de Interpol, en la que se lo acusaba de casos de lavado de dinero y narcotráfico.

El financiamiento a José Luis Espert

El caso tomó relevancia política porque, según documentos judiciales de Texas, Machado transfirió US$ 200.000 a José Luis Espert en febrero de 2020, dinero que habría sido destinado a su campaña presidencial.

No fue el único aporte. En 2019, Machado le prestó un avión privado y una camioneta Grand Cherokee para actos de campaña. Incluso en Puerto Madryn, Espert agradeció públicamente el vuelo: “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo en el que hemos venido”.

La denuncia presentada por Juan Grabois sostiene que esos fondos provienen del narcotráfico. Así coloca a Espert en el centro de una controversia con consecuencias políticas directas.

Frente a las acusaciones, José Luis Espert negó irregularidades, reconoció haber recibido esa suma de dinero, pero no como pago de una campaña, y calificó la situación como parte de una “campaña sucia” en su contra. Además, el presidente Javier Milei respaldó al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y descartó reemplazarlo en la lista bonaerense, a pesar de que restan pocas semanas para las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Qué puede pasar con Machado

La Justicia argentina todavía debe definir si concede la extradición a Estados Unidos. Si eso ocurre, Machado podría enfrentar una condena a cadena perpetua por narcotráfico y lavado de dinero.

Mientras tanto, su figura se convirtió en un problema político para Espert y en un factor de tensión dentro del oficialismo libertario.