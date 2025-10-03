Quién es Fred Machado: el empresario argentino acusado de narcotráfico que complica a Espert

Federico Andrés “Fred” Machado tiene 57 años, nació en Viedma, pero construyó su fortuna en Miami con empresas aeronáuticas como South Aviation Inc. y Pampa Aircraft Financing. La Justicia de Estados Unidos lo acusa de narcotráfico, lavado de dinero y estafas por más de US$ 250 millones, . En el expediente figura el nombre de José Luis Espert.
El rionegrino aparece vinculado a algunos de los mayores escándalos de los últimos años: el "narcoavión” de los hermanos Juliá, los vuelos de Lázaro Báez y el hallazgo de toneladas de cocaína en México y Guatemala. Desde 2021 cumple arresto domiciliario en una mansión de la capital provincial a la espera de que se resuelva el pedido de extradición.
Los vínculos familiares y el prontuario de Machado
El apellido Machado también acumula causas en Argentina y en la región. El hermano de Fred, Gastón, abandonó una empresa de aberturas en Trelew tras denuncias por estafas y luego se instaló en Guatemala, donde impulsó proyectos inmobiliarios fallidos.
En paralelo, las investigaciones en Estados Unidos señalan a Fred como parte de una red de tráfico de cocaína desde Colombia, Venezuela, Ecuador y México hacia el mercado norteamericano.
En 2020, Machado fue detenido en Texas y cuando fue liberado, decidió mudarse a México. Al año siguiente regresó a Argentina y fue detenido en Neuquén por una alerta de Interpol, en la que se lo acusaba de casos de lavado de dinero y narcotráfico.
El financiamiento a José Luis Espert
El caso tomó relevancia política porque, según documentos judiciales de Texas, Machado transfirió US$ 200.000 a José Luis Espert en febrero de 2020, dinero que habría sido destinado a su campaña presidencial.
No fue el único aporte. En 2019, Machado le prestó un avión privado y una camioneta Grand Cherokee para actos de campaña. Incluso en Puerto Madryn, Espert agradeció públicamente el vuelo: “Gracias a Fred Machado por el excelente vuelo en el que hemos venido”.
La denuncia presentada por Juan Grabois sostiene que esos fondos provienen del narcotráfico. Así coloca a Espert en el centro de una controversia con consecuencias políticas directas.
Frente a las acusaciones, José Luis Espert negó irregularidades, reconoció haber recibido esa suma de dinero, pero no como pago de una campaña, y calificó la situación como parte de una “campaña sucia” en su contra. Además, el presidente Javier Milei respaldó al candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y descartó reemplazarlo en la lista bonaerense, a pesar de que restan pocas semanas para las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Qué puede pasar con Machado
La Justicia argentina todavía debe definir si concede la extradición a Estados Unidos. Si eso ocurre, Machado podría enfrentar una condena a cadena perpetua por narcotráfico y lavado de dinero.
Mientras tanto, su figura se convirtió en un problema político para Espert y en un factor de tensión dentro del oficialismo libertario.