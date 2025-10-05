La Capital | Política | José Luis Espert

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Tras la renuncia de Espert, el oficialismo impulsa a Diego Santilli como reemplazo y analiza reimprimir las boletas únicas

5 de octubre 2025 · 20:11hs
Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Tras la renuncia de José Luis Espert como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el oficialismo avanza con la intención de que el dirigente del PRO Diego Santilli ocupe su lugar en la lista de La Libertad Avanza (LLA). La decisión, que ya genera ruido dentro del espacio libertario, se fundamenta en el decreto reglamentario de la ley de paridad de género, aunque su aplicación despierta controversias jurídicas y políticas.

Según trascendió, el gobierno pretende que quien quede en reemplazo de Espert no sea la exvedette Karen Reichardt —segunda en la nómina—, sino Santilli, bajo el argumento del artículo 7 del decreto 171/2019.

Ese texto establece que “cuando un precandidato o candidato oficializado falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado, será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista”.

>> Leer más: Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

De ese modo, la Casa Rosada interpreta que el reemplazo debe recaer en un varón, y no en Reichardt, lo que permitiría incorporar a Santilli al tope de la boleta bonaerense.

El movimiento, en caso de concretarse, implicaría un nuevo acercamiento entre Javier Milei y el PRO, luego de semanas de tensiones internas y versiones cruzadas sobre las responsabilidades políticas del escándalo que rodeó al economista.

"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso. El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación. Voy a dejar el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país", tuiteó Santilli durante la noche de este domingo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/diegosantilli/status/1974965747429642300&partner=&hide_thread=false

El antecedente Niembro y el dilema de las boletas

El último antecedente de una renuncia de este tipo se remonta a 2015, cuando Fernando Niembro debió bajarse de la lista de diputados del PRO tras las PASO por un escándalo con contrataciones del gobierno porteño. En aquella oportunidad, fue reemplazado por Silvia Lospennato.

Sin embargo, el escenario actual es distinto. Con la implementación de la boleta única de papel, la responsabilidad de imprimir y distribuir las papeletas recae ahora en el Estado, no en los partidos. Y esa situación complica el operativo.

Según fuentes judiciales, el gobierno podría aún reimprimir las casi 18 millones de boletas —para un padrón de 14 millones de electores habilitados—, pero el costo económico y político sería altísimo: se estima en unos 10 millones de dólares.

A contrarreloj, la Casa Rosada evalúa si insistir en esa estrategia para eliminar la imagen de Espert o mantener las papeletas ya distribuidas, que lo muestran aún como primer candidato.

La renuncia de José Luis Espert

Acorralado por las denuncias de corrupción contra su persona por sus posibles vínculos con el empresario Fred Machado, Espert bajó su candidatura para las elecciones legislativas que tendrán lugar dentro de tres semanas.

El propio economista confirmó su renuncia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales al que tituló “Por la Argentina doy un paso al costado”. En su mensaje, el ahora excandidato no solo oficializó su salida, sino que denunció una “operación claramente orquestada por un sistema que destruyó a la Argentina por décadas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jlespert/status/1974954180063199272&partner=&hide_thread=false

“Puse a disposición mi renuncia a la candidatura a Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires y el Presidente Javier Milei decidió aceptarla”, inició Espert en su publicación. El economista calificó el escándalo como un “despiadado juicio mediático hacia mi persona, al que no me seguiré prestando”.

>> Leer más: Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

El excandidato libertario aseguró que no tiene “nada que ocultar” y prometió demostrar su inocencia “ante la Justicia, sin fueros ni privilegios”. Afirmó: “El tiempo demostrará que todo esto fue una gran mentira para ensuciar este proceso electoral y así evitar discutir lo que los argentinos tenemos que hacer para cambiar el rumbo de nuestro país”.

Espert también le dedicó un párrafo a los dirigentes y militantes de LLA y les pidió que “no se dejen psicopatear”. “Utilicen cada segundo que queda hasta la elección para explicarle a los argentinos la oportunidad que tenemos por delante, que no podemos dilapidar nuestro esfuerzo, y que este es el único camino posible para recuperar el futuro”, instó.

Qué dijo Milei tras la renuncia de José Luis Espert

Luego de que José Luis Espert anunciara su decisión de "dar un paso al costado" y renunciar a su candidatura, el presidente Javier Milei respaldó la determinación de su ahora ex candidato y buscó cerrar la crisis política con un contundente mensaje en sus redes sociales.

Sin mencionar una orden directa de bajarlo, el mandatario enmarcó la salida de Espert como un gesto para proteger el proyecto de una "operación maliciosa" y envió una clara señal a la interna y a la oposición: la causa está por encima de cualquier individuo.

"El proceso de cambio profundo que estamos llevando adelante es lo único que importa. No vamos a permitir que una operación maliciosa lo ponga en riesgo", afirmó Milei en su cuenta de X (ex Twitter), validando la narrativa de Espert de que su renuncia busca desactivar un ataque del "sistema".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1974954700677034110&partner=&hide_thread=false

En esa línea, el presidente subrayó la primacía del proyecto sobre las individualidades, una frase que se lee como la aceptación y justificación del gesto de Espert. "Esto es una causa al servicio de cambiar el país. La Argentina siempre está por encima de las personas. Garantizar el cambio es más importante que cualquiera de nosotros", sentenció.

>> Leer más: Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Finalmente, Milei intentó trazar una vez más una línea divisoria entre su espacio y el resto de la política, a pesar de que la crisis se originó por una denuncia de corrupción en sus propias filas. "Aunque nos quieran ensuciar, no somos lo mismo", aseguró, y concluyó con un eslogan de campaña: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede".

Noticias relacionadas
jose luis espert renuncio a su candidatura a diputado por la provincia de buenos aires

José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado por la provincia de Buenos Aires

El ahora excandidato a diputado por La Libertad Avanza y el PRO, José Luis Espert. 

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

El presidente ratificó su apoyo a José Luis Espert a tres semanas de las elecciones.

Espert desmintió aportes de un presunto narco y Milei lo avaló: "No somos como ellos"

El diputado nacional, en el ojo de la tormenta.

En plena polémica, Espert visitó la Casa Rosada y se reunió con Santiago Caputo

Ver comentarios

Las más leídas

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Lo último

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Todo vacante en el Quini 6, que acumula un pozo de más de cinco millones de pesos

Milei tras la renuncia de José Luis Espert: "No tengo dudas de la honorabilidad del Profe"

El presidente explicó por qué le aceptó la renuncia a su candidato. "El kirchnerismo es especialista en montar este tipo de operaciones", dijo 
Milei tras la renuncia de José Luis Espert: No tengo dudas de la honorabilidad del Profe
En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos
Ovación

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado
Política

Acorralado por el escándalo narco, José Luis Espert renunció a su candidatura a diputado

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza
Política

Elecciones: quién reemplazará a José Luis Espert en la lista de La Libertad Avanza

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones
Política

Se bajó Espert: cuánto le saldría al Estado reimprimir las boletas para las elecciones

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario
Política

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Ovación
En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos
Ovación

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

En vivo: Central sigue empatando 1 a 1 con River, que ahora juega con uno menos

El uno x uno de Newells ante Boca: todos los jugadores aplazados en una derrota humillante

El uno x uno de Newell's ante Boca: todos los jugadores aplazados en una derrota humillante

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Es Rosario: la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

"Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto