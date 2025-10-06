La Capital | Ovación | Di María

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Esta vez no le tocó convertir, pero el aporte de Fideo fue nuevamente determinante. Un partido de alto vuelo del jugador estrella que tiene el Canalla.

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

6 de octubre 2025 · 00:28hs
Angelito Di María fue una verdadera pesadilla para el fondo millonario. Gran partido del refuerzo de lujo. Acuña y Portillo no pueden frenarlo.

Marcelo Bustamante / La Capital

Angelito Di María fue una verdadera pesadilla para el fondo millonario. Gran partido del refuerzo de lujo. Acuña y Portillo no pueden frenarlo.

Un partido más y, como de costumbre, Ángel Di María demuestra que está más activo que nunca. Porque no hace falta que convierta goles, de esos que ya anotó de manera magistral, sino que su influencia se hace carne mientras tenga la redonda cerca suyo. Central lo disfruta.

Pero lo de Fideo no sólo pasa por los pies o su zurda mágica, también hace la diferencia cuando usa la cabeza, de donde fluye una inteligencia que, está claro, marcha por encima de la media del fútbol argentino.

Así como lo había hecho en el clásico y también frente a Boca, los partidos en los que su figura se iluminó a partir de su tremenda pegada, no podía dejar pasar por alto esta cita, frente a un River que tiene equipo, plantel y toda una historia por detrás.

Después de que River aminorara la marcha en ese mejor arranque del Millonario, Fideo hizo lo que su nombre le exige: ponerse el equipo al hombro. No sólo no le tembló el pulso, sino que comenzó a hacer cosas como para pensar que todavía tenía hilo en el carretel para lucir la camiseta de la selección.

Leer más: Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Aportó en el gol de Ibarra

De arranque nomás, fue el ejecutante de la pelota parada en el gol de Franco Ibarra. Es cierto, hubo un mal control, después el despeje fallido de Armani y la individual del volante central canalla, pero todo comenzó allá, en el lanzamiento de Angelito.

Un par de sutilezas más hasta que llegaron esos cuatro minutos fatídicos para River en los que Di María primero hizo amonestar a Portillo, a quien le tiró un caño y luego se le puso cara a cara. El volante de River lo tomó del cuelo y por eso vio la amarilla. Tres minutos después Fideo encaró hacia el área y Portillo lo taló. Segunda amonestación y afuera.

Sobre el final del primer tiempo le tiró tres amagues al Huevo Acuña, al que desairó siempre y metió un centro a la cabeza de Veliz, quien no pudo darle con firmeza.

Leer más: La Copa Libertadores y la final por una estrella, a la puerta de las ilusiones de Central

Otro centro envenenado de Di María

Cuando Central logró inclinar por primera vez la balanza en su favor fue por ese gol que nació en los pies de Di María. Gran enganche por la derecha, centro al corazón del área y tras el despeje el zapatazo de Malcorra. Ya era, por lejos, el jugador con mayor incidencia en el partido.

El cabezazo que Enzo Giménez metió en el palo fue por un córner de Di María. Alejo Veliz no pudo impactar en el corazón del área chica tras el centro a tres dedos de Fideo. En otra se la puso en el pie a Campaz, en el segundo palo, pero Armani la terminó enviando al córner tras el remate del colombiano. A Campaz también se la cedió como con la mano, a espaldas de Montiel, en la jugada en la que el centro del tumaqueño no pudo ser interceptado por Veliz.

A esa altura del partido, cada pelota que tocaba Di María, la ovación de los hinchas se hacía una constante. No había otra forma de entender que gran parte de la remontada canalla se había gestado en los pies de este refuerzo de lujo que el Canalla sumó en el último mercado de pases.

Más aportes de Fideo

Le quedaban algunos movimientos más con el lujo que lo caracteriza, como ese que expuso para que Castaño no tuviera otra alternativa que bajarlo y que el árbitro Yael Falcón Pérez tirara otra amarilla al aire.

Hasta el hecho de volver a aguantar los 90 minutos en cancha es para destacar, pero está claro que mientras el físico le de, la importancia de Angelito Di María es insoslayable.

Algunas veces fueron goles de alta gama, como el del clásico y el olímpico frente a Boca, otras con penales mediante una ejecución infalible. Pero su talento se hace evidente también cuando no convierte, cuando maneja los hilos del equipo, cuando se carga la mochila del empuje y cuando utiliza de manera brillante su cabeza e inteligencia. Si alguien tenía alguna duda, esto es Di María. Un jugador de otra categoría.

Noticias relacionadas
En la cancha que juegue, Di María es un foco de atención. En el Gigante los hinchas canallas lo ovacionan a rabiar.

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

Juan Román Riquelme tuvo palabras elogiosas hacia Angelito Di María. Boca lo enfrentó en la octava fecha del Clausura.

Riquelme habló de todo y también de Di María: qué dijo el presidente de Boca sobre Fideo

Di María está cumpliendo su sueño en su segunda etapa en Central.

Ángel Di María rompió otra pared en Central y ahora ya es profeta en su tierra

Los once de Central que iniciaron el partido en La Plata frente a Gimnasia.

El uno x uno de Central ante Gimnasia: Ángel Di María fue otra vez el dueño de la pelota

Ver comentarios

Las más leídas

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Lo último

Ariel Holan: Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse

Ariel Holan: "Enfrentar y ganarle a River fue una prueba de fuego para consolidarse"

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

Más de 20 espacios abrirán sus puertas. Entre ellos, el Museo Diario La Capital, que se suma con propuestas especiales

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Por Elbio Evangeliste

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Holan recupera dos jugadores que en el último partido no los tuvo ni en el banco

El Newells del Ogro Fabbiani fue una sombra ante Boca y ya se convirtió en una verdadera pesadilla

Por Rodolfo Parody
Ovación

El Newell's del Ogro Fabbiani fue una sombra ante Boca y ya se convirtió en una verdadera pesadilla

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Por Rodolfo Parody
Ovación

Última noticia: Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Aviones del narco Fred Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Aviones del narco "Fred" Machado, pagos a Espert y un vuelo que reapareció sobre Rosario

Newells jugó uno de los peores partidos de su historia y perdió 5 a 0 con Boca

Newell's jugó uno de los peores partidos de su historia y perdió 5 a 0 con Boca

Ovación
Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Di María pone su zurda y su cabeza a disposición de un Central que crece y sueña en grande

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

El uno x uno de Central ante River: Di María y otra actuación para el aplauso

Policiales
Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada
POLICIALES

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

La Ciudad
Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche
La Ciudad

Noche de Museos Abiertos: más de 20 espacios para recorrer gratis y hasta la medianoche

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

El tiempo en Rosario: lunes fresco, sin lluvias y con cielo algo nublado

Es Rosario: la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

"Es Rosario": la canción que 25 figuras le regalaron a la ciudad en su tricentenario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

La millonaria instalación del grupo Mondongo, récord del arte argentino, llega a Rosario

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases