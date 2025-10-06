La Capital | Información General | Quini 6

Quini 6: millonario pozo vacante luego del sorteo de este domingo

Los principales pozos no tuvieron ganadores, pero el Siempre Sale repartió más de 20 millones de pesos a los ganadores

6 de octubre 2025 · 09:24hs
Conoce todo lo que dejó el sorteo de este domingo 5 de octubre

Este domingo se llevó a cabo el sorteo 3.310 del Quini 6, las modalidades Tradicional, La Segunda y Revancha quedaron vacantes. Por otro lado, el Siempre Sale tuvo 14 apostadores que acertaron cinco números y se llevaron 22 millones de pesos cada uno.

El próximo sorteo será este miércoles a las 21.15, que contará con un pozo acumulado quedó en $5.200.000.000.

Aquellos jugadores que deseen participar tienen tiempo hasta el miércoles a las 19hs para realizar sus apuestas en plataformas digitales habilitadas o en agencias oficiales.

Tradicional

Números sorteados: 05 - 32 - 06 - 44 - 09 - 34

El pozo quedó vacante con más de $ 1.254 millones.

La Segunda

Números sorteados: 06 - 20 - 44 - 45 - 13 - 25

El pozo quedó vacante con más de $ 701 millones.

Revancha

Números sorteados: 22 - 21 - 19 - 15 - 03 - 43

El pozo quedó vacante con más de $ 2.433 millones.

Siempre Sale

Números sorteados: 26 - 06 - 41 - 20 - 45 - 30

Hubo 14 ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $ 22 millones cada uno.

Pozo Extra

Números sorteados: 03 - 05 - 06 - 09 - 13 - 15 - 19 - 20 - 21 - 22 - 25 - 32 - 34 - 43 - 44 - 45

1.658 ganadores, con 6 aciertos, se quedarán con más de $78.000.

Cuánto le saca Arca al ganador del Quini 6

Para saber cuál es el monto que le quita el Arca en concepto de impuestos al ganador del Quini 6, hay que realizar un cálculo en dos pasos. Primero, hay que calcular cuál es el 90 % del total del premio, ya que la carga impositiva no se aplica sobre el 100 %, porque ese 10 % responde a costos operativos o márgenes internos que no se consideran parte de la ganancia efectiva.

Entonces, de ese 90 % de la totalidad del premio se calcula un 31 %. Esta será la carga impositiva que se aplica sobre los premios ganadores de juegos de azar como loterías, quinielas, rifas o sorteos.

>>Leer más: Guía para los ganadores del Quini 6: cómo se cobra el premio

El nacimiento del Quini 6

Si bien el fanatismo es nacional, el Quini 6 es un juego creado en Santa Fe.

La lotería de Santa Fe fue creada en 1938 en el marco de un plan general de creación de hospitales y organización de la asistencia social. El primer sorteo se realizó el 7 de octubre de 1938 a través de un extracto de la lotería nacional. El 31 de julio de 1988 se lanzó un “nuevo juego" denominado Quini 6. En este juego se proponía algo inédito: los sorteos serían televisados en directo.

>>Leer más: Quini 6: el ranking de las localidades más timberas de la provincia

El primer sorteo del Quini 6 se hizo el 7 de agosto de ese año. Los primeros números del Quini 6 fueron el 03, 04, 05, 13, 23 y 26. Nadie los eligió.

Hubo que esperar cuatro sorteos para conseguir a un apostador que lograra seis aciertos. El primer ganador se registró el 28 de agosto de 1988. Los números afortunados fueron 01, 05, 08, 18, 22 y 30.

En principio, se podía elegir entre apenas 30 números. Muchos optaban por las fechas de nacimiento de familiares o aniversarios. A medida que pasaron los años, se fueron sumando números y se estiraron hasta los actuales 46.

¿Cómo se juega al Quini 6?

Jugar al Quini 6 es muy fácil. Cada apostador elige seis números sobre un total de 46 que van del 0 al 45 inclusive. Debe, además, elegir una modalidad (hay varias). El agenciero carga los datos al sistema y le entrega un ticket al apostador, que debe esperar al día del sorteo para saber cuántos números acertó.

El premio dependerá del número de aciertos, la modalidad que haya elegido y cuántas otras personas hayan acertado.

Hay varia modalidades del Quini 6. Además, más allá del sorteo Tradicional (hay que acertar los seis números) se fueron incorporando diferentes modalidades, como La Segunda del Quini (otra tanda de seis números). En tanto que el sorteo Revancha solo ganan las personas que logran seis aciertos y si nadie gana el pozo se acumula. En contraste, en la modalidad Siempre Sale, como su nombre lo indica, siempre hay un ganador. Si nadie obtiene seis aciertos, entonces se entrega a quien haya tenido cinco.

Unos años después se incorporó un premio estímulo para el agenciero que vendiera el boleto ganador.

Más allá de las variantes, el corazón del juego no cambia: quien apuesta quiere volverse millonario.

Quini 6: cuánto cuesta la apuesta

La modalidad Quini 6 Tradicional (Primer Sorteo y La Segunda del Quini) cuesta $ 1000, la modalidad Revancha es de $500 más, mientras que la modalidad Siempre Sale el valor de la apuesta queda en $500. Sumando un total de $2.000 por cada ticket.

Los sorteos se realizan dos veces por semana, los miércoles y los domingos.

¿Cuántas chances hay de ganar el Quini 6?

La pregunta del millón (o más, de pesos) es: ¿cuántas probabilidades hay de ganar el Quini 6?

El economista Federico Alonso intentó ofrecer una respuesta en la red social X, antes Twitter. Contó que, en respuesta a la consulta de un amigo, hizo un análisis matemático de cuántas chances hay de volverse millonario. Según el experto, la probabilidad de ganar el Quini 6 es de 1 en 9.366.819.

