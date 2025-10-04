La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

La Capital | La Ciudad | Santa Fe

En la nueva edición de la competencia, desarrollada en Mar del Plata, Santa Fe obtuvo 99 medallas. Completaron el podio CABA y Córdoba

4 de octubre 2025 · 20:04hs
El equipo de la provincia de Santa Fe se consagró bicampeón en los Juegos Evita disputados esta semana en Mar del Plata. Los atletas obtuvieron 99 medallas de las cuales 46 fueron doradas, 32 de plata y 21 de bronce, tanto en competencias individuales como grupales de deportes convencionales y adaptados.

El podio se completó con la delegación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 42 medallas de oro, 26 de plata y 16 de bronce; mientras que el tercer lugar fue para Córdoba a partir de la obtención de 41 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce.

Cabe señalar que el certamen nacional comenzó el pasado lunes 29 y finalizó este sábado 4. Santa Fe compitió en todo el programa deportivo que incluyó 36 disciplinas -29 convencionales y 7 adaptadas-.

“Es una gran semana para el deporte santafesino: el viernes hicimos el lanzamiento de la cuenta regresiva a un año de los Juegos Suramericanos y este sábado culminamos los Juegos Nacionales obteniendo el primer lugar al igual que en 2024”, remarcó la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda.

La funcionaria enfatizó que “a partir del empuje del gobernador Maximiliano Pullaro y de la vicegobernadora Gisela Scaglia, el deporte es una política de Estado para nuestra provincia. Este nuevo logro es un enorme orgullo para los santafesinos”.

Finalmente, Tejeda subrayó: “Apostar por el deporte es invertir en un futuro sano, solidario y comprometido. Nos llena de orgullo que el deporte santafesino siga creciendo y dejando su huella en todo el país”.

Un repaso por los logros

A partir del impulso del gobierno de Santa Fe, delegación santafesina se ubicó en lo más alto del podio por segundo año consecutivo. La comitiva estuvo integrada por 378 personas de las cuales 327 fueron deportistas, 3 médicos, 3 kinesiólogos, equipo técnico integrado por 24 personas y 21 del staff.

Los deportistas santafesinos compitieron en Atletismo, Atletismo adaptado, Boccia, Badminton, Básquet 3x3, Básquet en silla de ruedas, Bmx Freestyle, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Esgrima, Freestyle, Futsal, Gimnasia artística, Gimnasia Rítmica, Goalball, Handball de Playa, Hockey, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Olímpica, Natación, Natación adaptada, Rugby, Skate, Taekwondo, Tenis de Mesa, Tenis, Tenis de mesa adaptado, Tiro con Arco, Tiro Deportivo, Triatlón, Voleibol, Voleibol Playa y Voleibol sentado .

Cabe recordar que, así como en esta edición se obtuvieron 99 medallas en total, el pasado año se alcanzaron 96 preseas -38 doradas, 31 plateadas y 27 de bronce- a partir de disciplinas individuales y colectivas.

El deporte, motor transformador

Los jóvenes que representaron a “La Invencible” en los Juegos Nacionales llegaron a esta instancia de participaron a partir de los encuentros deportivos realizado por el Programa Santa Fe en Movimiento.

La iniciativa del gobierno de la provincia de Santa Fe, a través de los ministerios de Igualdad y Desarrollo Humano y Educación, permitió concretar competencias a través de distintas disciplinas en localidades de los 19 departamentos de la provincia.

Estos atletas superaron eventos clasificatorios en instancias locales, departamentales y provinciales para acceder a la competencia nacional.

Tanto el programa como los resultados obtenidos en el certamen disputado en Mar del Plata dan cuenta del desarrollo deportivo con el que cuenta la provincia de Santa Fe, a partir de políticas públicas destinadas a fomentar la participación en la actividad física, la promoción de valores a través del juego y la creación de espacios recreativos para la convivencia.

