La Capital | Información General | jóvenes

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

En un contexto de inflación y precariedad, los jóvenes gastan más en “pequeños placeres” para sostener el ánimo y encontrar bienestar emocional

5 de octubre 2025 · 12:16hs
Crisis y consumo: el “efecto lápiz labial” explica por qué los jóvenes siguen comprando

Crisis y consumo: el “efecto lápiz labial” explica por qué los jóvenes siguen comprando

Comprar un café especial, una entrada para un recital o un producto de belleza ya no es un lujo: es un ritual. Para la Generación Z - jóvenes de entre 13 y 25 años - esos pequeños gastos se transformaron en una forma de recompensa emocional, incluso en medio de la incertidumbre económica. Así lo demuestran distintos estudios internacionales que confirman el regreso del llamado “Efecto Lápiz Labial”, un fenómeno que explica por qué en tiempos de crisis aumentan las ventas de artículos de lujo accesibles.

El término, acuñado en 2001 por Leonard Lauder, expresidente de Estée Lauder, surgió tras observar que las ventas de labiales crecían durante la recesión posterior al 11-S. Más de veinte años después, el patrón vuelve a repetirse: cuando los grandes gastos se reducen, los consumidores buscan “microrecompensas” que les devuelvan la sensación de control y placer inmediato.

El boom de los “pequeños lujos”: un mimo en formato consumo

Según un reciente informe del Bank of America, el 57% de los jóvenes de la Generación Z se da un gusto al menos una vez por semana, aunque el 59% admite gastar de más. Se trata de un fenómeno global: los jóvenes reducen grandes consumos, pero se permiten pequeños caprichos –un postre, un perfume, un muñeco de colección o una salida con amigos– que representan bienestar emocional en medio del caos.

>> Leer más: Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

“Los miembros de la Generación Z han adoptado la cultura de los caprichos: pequeños lujos que los hacen sentir bien, incluso si están fuera de su presupuesto”, detalla el New York Times. En paralelo, desde el sitio IMPACT explican que estos gastos funcionan como un “control ilusorio” en contextos económicos adversos, una forma de resistir el estrés financiero.

El fenómeno también crece en Argentina

Si bien los datos provienen de estudios estadounidenses, el comportamiento tiene eco en el país. Un relevamiento del Trend Lab de la agencia Youniversal revela que el “gustito” en Argentina se volvió un acto de resistencia emocional y simbólica. Nueve de cada diez argentinos aseguran que darse un gusto es clave para mantener el ánimo.

“En un contexto de ajuste y consumo racional, el ‘gustito’ funciona como microrecompensa y legitima el esfuerzo cotidiano”, explica Ximena Díaz Alarcón, CEO de la consultora. Ya no se trata solo de pagar por calidad, sino de invertir en momentos significativos: regalos, celebraciones, experiencias o productos que conecten con los valores personales.

Lujo accesible y aspiraciones globales

El estudio también revela que los productos importados siguen teniendo un fuerte valor aspiracional: el 39% de los consumidores los elige porque los hace sentir parte del mundo. “El diferencial ya no se juega solo en lo tangible, sino en lo simbólico: prestigio, pertenencia, innovación y emociones compartidas”, agrega Díaz Alarcón.

>>Leer más: Jóvenes bajo presión: cómo consumen los argentinos sub 35 en plena caída del mercado

En ese sentido, las nuevas generaciones combinan apoyo a lo local con deseo de pertenecer a una cultura global. Esa “afluencia accesible” (affordable affluence) se expresa tanto en marcas premium de edición limitada como en snacks gourmet o bebidas de moda, que permiten “comprar un pedacito de lujo” sin salirse del presupuesto.

Cuando la comida se vuelve símbolo de estatus

Otro rasgo del fenómeno es que los alimentos y bebidas se transformaron en los nuevos íconos del consumo aspiracional. “Estamos viviendo un ‘clímax del food marketing’”, analiza la especialista Andrea Hernández, creadora de Snaxshot. “Los alimentos de calidad o frescos se vuelven lujo en sí mismos, mientras que las marcas de moda o belleza se inspiran en lo comestible para vender placer sensorial.”

Según Vogue Business, más de la mitad de los jóvenes de entre 16 y 24 años compraron alimentos o bebidas considerados de lujo. En redes sociales, el hashtag #LittleTreat acumula más de 23 millones de videos en TikTok, donde usuarios comparten sus pequeños placeres cotidianos, desde un café artesanal hasta una vela perfumada o un desayuno especial.

Noticias relacionadas
Cada vez más parejas jóvenes se quedan a vivir en los barrios de Rosario.

Chau éxodo: las parejas jóvenes y sin hijos se quedan a vivir en Rosario

El Conicet transmitirá en vivo desde Río Negro el trabajo de paleontólogos en la búsqueda de fósiles de dinosaurios.

Llega el nuevo streaming del Conicet en busca de dinosaurios: cuándo empieza y dónde verlo

Superluna. La Luna de la cosecha brillará sobre Rosario

Superluna de octubre 2025: cuándo y cómo verla desde Rosario

Ansés anunció cambios en las fechas de cobro

Atención, jubilados y pensionados: Ansés modificó las fechas de pago en octubre

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

Lo último

Turismo Carretera: Agustín Canapino le gano una carrera de titanes a Matías Rossi y se encamina al penta

Turismo Carretera: Agustín Canapino le gano una carrera de titanes a Matías Rossi y se encamina al penta

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que habilita a los espacios infantiles a organizar eventos para adultos bajo las normas de la nocturnidad local

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

Los Palmeras: la medida judicial que separa aún más a Cacho Deicas de Marcos Camino

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

El Gigante de Arroyito se ilumina con la presencia de cuatro campeones del mundo

Marcha del Orgullo en Rosario: horarios, cambio de recorrido y gran festival

Marcha del Orgullo en Rosario: horarios, cambio de recorrido y gran festival

Ovación
Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino
Ovación

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

Franco Colapinto, excelente largada y carrera de aguante con una estrategia que no funcionó

Franco Colapinto, excelente largada y carrera de aguante con una estrategia que no funcionó

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Policiales
Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme
Policiales

Lo buscaron seis meses y lo atraparon saliendo de una fiesta: integraba el clan Riquelme

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

La Ciudad
De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
Política

Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
La Ciudad

Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Educación

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González