Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste: permanece internada

La pequeña caminaba por las vías con su madre cuando fue embestida por una formación del tren Mitre. Está estable en el Vilela

5 de octubre 2025 · 09:15hs
Caminaban por las vías y un tren atropelló a una nena de 3 años en la zona noroeste de Rosario

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Caminaban por las vías y un tren atropelló a una nena de 3 años en la zona noroeste de Rosario

Una nena de 3 años fue trasladada de urgencia al Hospital de Niños Víctor J. Vilela luego de ser atropellada por una formación del tren Mitre mientras caminaba junto a su madre por el costado de las vías. El hecho ocurrió este sábado por la tarde en la intersección de las calles Juan José Paso y Chaco, en la zona noroeste de Rosario.

Según las primeras informaciones, la víctima —identificada como Mailun G.— sufrió un traumatismo de cráneo con herida cortante y permanece internada bajo observación médica. De acuerdo con el parte oficial, su madre resultó ilesa.

Tras el impacto, la mujer y la abuela de la menor la trasladaron en un vehículo particular hacia el centro de salud pediátrico. Por esa razón, cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, ambas ya se encontraban fuera de la zona del accidente.

Cómo fue el accidente

La reconstrucción de los hechos se basó en el testimonio de la abuela, quien relató a los agentes que su hija y su nieta caminaban junto a las vías cuando el tren pasó por el sector. Por motivos que aún no fueron esclarecidos, uno de los vagones habría golpeado a la niña, lo que provocó lesiones que demandaron atención urgente.

Fuentes médicas indicaron que la rápida intervención del personal del Vilela fue determinante para estabilizar a la paciente. Aunque su estado no reviste gravedad, los profesionales dispusieron mantenerla internada para un control más exhaustivo.

La causa quedó en manos de la comisaría jurisdiccional y se aguarda el informe completo del siniestro.

