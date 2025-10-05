Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste: permanece internada

Policiales
Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Ovación
Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación
Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Política
Macri ratificó el trabajo en conjunto con Milei tras los próximos comicios
La Ciudad
Dengue: cómo es la red de monitoreo que permitió detectar all mosquito
Política
Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"
La Ciudad
Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
Política
"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
La Ciudad
Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad
Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
la region
Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
La Ciudad
Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
Ovación
Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Policiales
Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales
Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Educación
Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Política
La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política
Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Ovación
Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González
La Ciudad
Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"