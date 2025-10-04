La Capital | Ovación | Newell's

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

La Lepra visitará la Bombonera y necesita sumar para seguir con chances de clasificar a octavos. En esta nota los detalles y estadísticas del partido

4 de octubre 2025 · 14:18hs
Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Newell's visita a Boca en el estadio Alberto J. Armando por la 11ª fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Xeneize y la Lepra de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Boca vs. Newell's

El partido correspondiente a la Zona A entre Boca y Newell's será este domingo 5 de octubre, desde las 19, en la Bombonera con el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.

Dónde ver Boca vs. Newell's

La transmisión del encuentro entre el Xeneize y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

image - 2025-03-31T194052.703.png
El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo 2-0 de Newell's frente a Boca en el Coloso.

El último enfrentamiento entre ambos fue triunfo 2-0 de Newell's frente a Boca en el Coloso.

>> Leer más: Elecciones en Newell's: Julián González habló de proscripción y presentará un recurso en la Justicia

Posibles formaciones de Boca y Newell's

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco o Ander Herrera; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda (Miguel Russo ausente por problemas de salud).

Newell's: El entrenador Cristian Fabbiani no dio indicios del once titular de la Lepra.

