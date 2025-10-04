Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Newell's visita a Boca en el estadio Alberto J. Armando por la 11ª fecha del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Xeneize y la Lepra de este domingo por la noche.
La Lepra visitará la Bombonera y necesita sumar para seguir con chances de clasificar a octavos. En esta nota los detalles y estadísticas del partido
El partido correspondiente a la Zona A entre Boca y Newell's será este domingo 5 de octubre, desde las 19, en la Bombonera con el arbitraje principal de Sebastián Zunino, mientras que en el VAR estará Pablo Dóvalo.
La transmisión del encuentro entre el Xeneize y la Lepra será a través de TNT Sports. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia, Alan Velasco o Ander Herrera; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda (Miguel Russo ausente por problemas de salud).
Newell's: El entrenador Cristian Fabbiani no dio indicios del once titular de la Lepra.