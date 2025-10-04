La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

El viernes 10 y el sábado 11 de octubre la ciudad se colmará de sabores del mundo con más de 30 colectividades que ofrecerán menús y propuestas culturales típicas

4 de octubre 2025 · 17:26hs
La Noche de Colectividades de Rosario suele convocar a una gran afluencia de público.

La Noche de Colectividades de Rosario suele convocar a una gran afluencia de público.

En el marco de los festejos por el Tricentenario de Rosario, y en la previa de lo que será la 41° edición del Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, en octubre llegan dos noches para viajar por el mundo a través de los sabores y las expresiones artísticas de las agrupaciones de la ciudad.

En esta oportunidad, serán más de 30 las comunidades extranjeras que participarán del evento en 25 espacios para poder visitar, comer, beber y disfrutar.

Las colectividades tendrán sus sedes abiertas y algunas también ofrecerán la opción de pedidos para retirar o con envío a domicilio. Además, se ofrecerán platos veganos, vegetarianos y sin tacc en ciertas colectividades y habrá diversas opciones de pago.

>> Leer más: Lanzan recorridos guiados por casas históricas de colectividades de Rosario

Noche de Colectividades

Noche de Colectividades es uno de los eventos más esperados ya que permite conocer diversas culturas del mundo en sus propias sedes, con espectáculos y muestras que se suman a una gran oferta gastronómica para probar sabores nuevos.

Las colectividades que participarán en esta edición son: Sociedad Libanesa de Rosario, Sociedad Polonesa Dom Polski, Centro Navarro Rosario, Centro Cultural Croata, Casa Suiza, Asociación Italiana Alcara Li Fusi, Asociación La Colectividad Helénica de Rosario, Centro Vasco Zazpirak Bat, Centro Laziale de Rosario, Sociedad Polonesa Federico Chopin, Centro Cultural Peruano en Rosario, Siciliana Nel Mondo Archimede, Asociación Casa Familia Siciliana y el Club Alemán Rosario.

También se suman el Club Social Argentino Egipcio, Centro Cubano Cultural y Social, Asociación Rincón Murciano Rosario, Centre Català de Rosario, Club Argentino Brasileño, Biblioteca Cultural Rusa Alejandro Pushkin, Club Social Argentino Sirio, Círculo Sardo de Rosario, Asociación Ucraniana 23 de Agosto, Club Español de Rosario (Centro Riojano Español, el Centro Madrileño, el Centro Cántabro, el Centro Aragonés, la Casa Balear y el Centro Manchego), Club Social Lituano Rosario, Asociación Civil Centro Ucranio Argentino Slava Ukraini, Sei Italia (Asociación Familia Abruzzesa, Asociación Familia Basilicata, Asociación Familia Molisana, Asociación Familia Veneta y Centro Toscano).

El listado completo de colectividades que participan con sus días y horarios de apertura, modalidades de venta, menús y actividades culturales se encuentra en el sitio rosario.gob.ar. Además, toda la oferta de Noche de Colectividades se puede consultar en este mapa.

Beneficios para turistas

Para aquellas personas que están de visita en la ciudad durante el evento habrá un 10% de descuento. Para poder hacerse del beneficio se deberá retirar un voucher especial en la oficina del Ente Turístico Rosario de lunes a sábado de 9 a 18 presentando DNI que acredite dirección fuera de Rosario. Una vez obtenido el voucher deberán presentarlo junto a su DNI en la colectividad elegida. El descuento es válido solo para consumo en la sede y con pagos en efectivo.

