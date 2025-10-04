La Capital | La Ciudad | fin de semana

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico Nacional este fin de semana

El termómetro fue subiendo paulatinamente en la región, antesala de fuertes lluvias. Qué dicen los expertos y qué recomendaciones tener en cuenta

4 de octubre 2025 · 14:28hs
La ciudad quedó nuevamente bajo alerta por tormentas.

Héctor Rio / La Capital

La ciudad quedó nuevamente bajo alerta por tormentas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarillo por tormentas para el departamento Rosario para la noche de este sábado, con un alerta color naranja para la madrugada del domingo, jornada en la que luego se registrarán fuertes vientos. Ante este panorama, existen recomendaciones preventivas a tener en cuenta.

En su pronóstico diario, el SMN indica que el sábado será caluroso. La temperatura máxima podría trepar hasta los 30º, con cielo parcialmente nublado hasta la tarde inclusive. Para las horas siguientes, el organismo oficial emitió distintas alertas por tormentas y vientos, que se extienden hasta la tarde del domingo.

El informe oficial, generado a las 18.26 de este viernes, destaca que hacia la noche del sábado los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución serán afectados por tormentas fuertes. "Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional y ráfagas que podrían superar los 60 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 20 y 60 mm, pudiendo ser localmente superiores”.

En tanto, para la madrugada del domingo se anticipa alerta naranja por tormentas. En el reporte del SMN se indica: "El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas estarán acompañadas por abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, pudiendo ser superados en forma puntual".

Tras las lluvias de las primeras horas del domingo, llegarán fuertes vientos a la región. En ese sentido, desde el SMN emitieron un alerta amarilla para la tarde del domingo, a la que sumaron: "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 35 y 50 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar localmente los 75 km/h".

Recomendaciones ante el alerta meteorológico

Ante estos eventos, las autoridades solicitan a la población que no circule por la calle durante la tormenta "salvo que sea necesario". Además, quienes dejen vehículos en la vía pública deben tomar mayores recaudos, principalmente con los árboles cercanos.

>> Leer más: Tormenta en Rosario: teléfonos y recomendaciones clave para emergencias

Es necesario, además, mantener a los animales domésticos en lugares protegidos y evitar tocar columnas del alumbrado, cajas de luz o cualquier tipo de cables que hubiere en la vía pública. También se contemplan una serie de medidas preventivas a tener en cuenta:

* Sacar la basura en los horarios de recolección.

* No dejar residuos fuera de los contenedores o cestos para evitar anegamientos.

* Colaborar con el barrido de veredas, y retirar de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento.

* Tener limpias las terrazas, azoteas y patios, además de verificar canaletas y desagües domiciliarios.

Desde el municipio sugieren a la población informarse sobre pronósticos, estado del tiempo y recomendaciones de las autoridades y, ante cualquier evento, comunicarse con la línea gratuita 103 de Protección Civil. También se pueden realizar reclamos mediante MuniBot, el chatbot del municipio.

