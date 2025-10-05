Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

La derrota con Boca traerá consecuencias en el fútbol de Newell's. El presidente Astore no daría un paso al costado y habría novedades en el plantel.

La durísima derrota 5 a 0 de Newell's ante Boca en la Bombonera traerá consecuencias en el fútbol de Newell's. Más allá de que el entrenador Cristian Fabbiani dijo que tiene fuerzas para seguir y su intención es continuar hasta fin de año, podría haber novedades inminentes en los próximos días sobre el futuro de algunos jugadores del plantel de parte de la dirigencia rojinegra.

Por lo pronto, según pudo averiguar Ovación, una fuente confiable manifestó que el presidente Ignacio Astore seguirá en el cargo hasta los comicios. Es que el mandamás leproso ya puso a consideración adelantar las elecciones 30 días, pero no hubo acuerdo con el arco opositor. En ese sentido, se harán las elecciones el 14 de diciembre tal como está planteado.

De esta manera, a sólo dos meses de las elecciones, la intención del presidente no es renunciar ahora.

Jugadores muy resistidos en Newell's

Pero sí podría haber una reunión con el DT donde le comunicarían que puede haber una decisión institucional sobre algunos jugadores que llegaron al club y que tienen un rendimiento muy flojo. Que son muy resistidos por la gente.

Para evitar dar nombres propios serían algunos experimentados cuyo aporte es alarmantemente flojo. Esto podría darse en breve. Habrá que ver si Fabbiani acepta esas condiciones.

Mientras que el DT a priori va a continuar, ya que Newell's recibirá el viernes a Tigre en el Coloso, sin el arquero Juan Espíndola que viajará con la selección de Paraguay. Atajaría Williams Barlasina. Igual todo está en potencial en el mundo Newell's.