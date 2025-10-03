Elecciones: Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

La vicegobernadora afirmó que su contendiente "es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois". Y la referente peronista dijo que “Unidos en Santa Fe es Milei con otro nombre”

Conforme avanza la campaña, Gisela Scaglia (Provincias Unidas) y Caren Tepp (Fuerza Patria) rivalizaron por primera vez de modo directo de cara a la puja por una banca en la Cámara de Diputados nacional, en el marco de las elecciones del 26 de octubre próximo .

Este miércoles, el gobernador Maximiliano Pullaro se había referido a la candidata de Fuerza Patria, Tepp , como la “mujer de Juan Monteverde ”, algo que generó cuestionamientos del colectivo feminista y de la propia dirigente. La vicegobernadora y candidata de Provincias Unidas para la Cámara de Diputados, Scaglia , redobló la apuesta: “Es la mujer de los Juanes: Monteverde y Grabois” .

“ Ojalá que el colectivo feminista se ocupe de temas importantes del país , porque no las escuché de algunos temas que son muy duros”, dijo Scaglia en El Primero de la Mañana , por LT8 .

“El gobernador dijo eso y que esconden al segundo candidato, Agustín Rossi. Quien pone sus marido en los carteles es ella misma. No sé por qué quisiera esconder a su marido si son una familia que se dedica a la política. Sí creo que faltó incorporar a Grabois: Tepp es la mujer de los dos Juanes, de Juan Monteverde y Juan Grabois”.

Scaglia vs Tepp

Al señalarle la diferencia entre la pertenencia política de una posible referencia sobre su dependencia de un hombre para hacer política, Scaglia sostuvo: “A los hechos me remito, son una pareja que se dedica a la política. Hay que hacerse cargo de con quién uno se casa, con quién tiene un hijo, con quién se pone en un cartel”.

Pocas horas después, a través de su cuenta de la red social X, Tepp devolvió la estocada. “Lo dijimos siempre: La Libertad Avanza (LLA) y Unidos son lo mismo. Cuando Javier Milei perdió en Buenos Aires, Pullaro se disfrazó de opositor. Hoy con (José Luis) Espert en la cuerda floja por sus vínculos con el narcotráfico, Scaglia sale a despegarse”, retrucó la postulante.

En esa línea, Tepp enfatizó que “Unidos en Santa Fe es Milei con otro nombre”.

La campaña y Milei

La vicegobernadora entiende que hay más conocimiento de lo que se vota esta vez, pero que es necesario levantar el piso de asistencia a las urnas. “La gente sabe que se vota, en lo que hay que insistir es en que la gente vaya y ejerza ese voto. Tenés que votar para cambiar las cosas”, sostuvo.

Luego amplió: “Por ejemplo, acá el lema era 'Rosario sangra', no había patrulleros, y la gente, votando, cambió y apareció un gobierno provincial con un método de administrar la seguridad y cambió. La ciudad ya no tiene nada que ver con los 300 muertos por años que tenía. ¿Por qué? Porque votó”.

Por eso considera que a nivel nacional debe haber un cambio. “El futuro de la Argentina está en juego, es clave. Un proyecto de país sensato que deje de discutir entre las grietas. Hay polarización pero al final del día no hay una respuesta concreta para los argentinos”.

“El kirchnerismo no vuelve más porque su jefa está presa. Lo que hay que pensar es qué armamos para que haya salida. Eso lo representa Provincias Unidas, los gobernadores, personas con mirada de gestión, productiva, y sin debates ideológicos.

Respecto a esto último sostuvo: “No podemos decir que el equilibrio fiscal es ideológico. Es una discusión sobre gestión pública porque es la sensibilidad que tenés para gestionar un país: superávit fiscal, sí, como requisito, pero hay que agregarle para qué. Para mejor educación, seguridad, para mejorar el personal de discapacidad”.

“Al gobierno nacional se le exige que, una vez lograda la base del año pasado, le tenía que poner gestión pública y no lo hizo”, finalizó la vicegobernadora.