Confirmaron cuándo y dónde se podrá ver "Homo Argentum" en streaming

Tras su paso por los cines, el polémico film protagonizado por Guillermo Francella llegará a una plataforma. Ya se conoce la fecha confirmada de estreno

6 de octubre 2025 · 09:24hs
Homo Argentum

"Homo Argentum", la nueva película de Cohn y Duprat, llega a una plataforma de streaming paga

"Homo Argentum", el último estreno protagonizado por Guillermo Francella, rompió todos los récords de taquilla y copó la cartelera de cines de todo el país. Sin embargo, también se convirtió en una de las películas más rechazadas por la crítica especializada. Tan amada como odiada, la película despertó el interés de los espectadores que pronto podrán analizarla desde la comodidad de sus casas.

La producción de Cohn y Duprat generó miles de debates y polémicas en redes sociales y además se consolidó como la película argentina más vista del año. Con opiniones divididas entre quienes la adoran y quienes la rechazan, lo cierto es que nadie quiere quedarse afuera del fenómeno.

La buena noticia es que el film ya tiene plataforma y fecha confirmada para su llegada al streaming, por lo que, quienes no la hayan visto en pantalla grande o deseen revivirla, podrán hacerlo en sus propias pantallas.

De qué se trata "Homo Argentum"

En esta comedia dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, Guillermo Francella se pone en la piel de 16 personajes envueltos en sus propias historias satíricas que van de 1 a 12 minutos. Cada uno de estos expone tensiones y dramas muy conocidos para los argentinos, aunque sus creadores aseguran no buscar definir la identidad nacional, sino más bien hacer reír e incomodar.

Así, el espectador se encuentra con narraciones marcadas por componentes como el oportunismo, la idolatría, las aspiraciones, la doble moral, el caos, el sentido del humor, el fútbol, la clase media, la política, la amistad y otras cotidianidades estereotípicas del imaginario argentino.

En qué plataforma de streaming se podrá ver "Homo Argentum"

La producción de la dupla Duprat-Cohn estará disponible en Disney +. Se trata de la productora que posee los derechos y que se encargó de su distribución en los cines.

En este sentido, sólo quienes posean un usuario en plataforma podrán disfrutar del filme. En Argentina, ser miembro de Disney + cuesta alrededor de $9999 por mes por mes.

Cuándo se podrá ver "Homo Argentum"

Según se dio a conocer, la película ya tiene fecha confirmada para su inclusión al catálogo de Disney+. Será a partir del 19 de diciembre que los usuarios de esta plataforma de streaming podrán darle play a "Homo Argentum".

Si bien se estimaba que la película podía llegar entre 40 y 60 días después de su salida de los cines, es decir, en principios de octubre, en este caso particular, la plataforma retrasó unos meses el estreno.

