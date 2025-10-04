La Capital | Policiales | Allanamientos

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Un joven de 18 años se presentó este sábado ante la Policía Federal en Rosario tras los más de cien operativos de búsqueda registrados hace unos días

4 de octubre 2025
Un joven de 18 años, oriundo de República Dominicana, se entregó este sábado en la División Antidrogas de Rosario, dependiente de la Policía Federal. En la lista de las fuerzas de seguridad aparecía como prófugo luego de los más de 100 allanamientos que se registraron el lunes en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. El ahora detenido es el sobrino del Otniel “Dominicano” De León Almonte, ligado a Los Monos y que fue condenado a 22 años de prisión por un crimen en 2019.

El detenido, identificado como Darnir B.D.L., llegó este sábado a la sede policial y se entregó sin mayores resistencias. Estaba siendo investigado como parte de una de las tres organizaciones delictivas que fueron el objetivo de los 110 allanamientos en Rosario, pero principalmente en Villa Gobernador Gálvez, que comenzaron el lunes a las 4 y se extendieron por más de seis horas.

El Foco Investigativo creado por el fiscal regional Matías Merlo y a cargo de los fiscales Pablo Socca, de la Unidad Fiscal de Violencia Altamente Lesivas, y Brenda Debiasi, del Equipo de Microtrafico de la Fiscalía General, investigó por más de tres meses a estas bandas y definió el centenar de operativos en la región y en los penales de Piñero, Ezeiza y Marcos Paz.

Como resultado se detuvo a 33 personas, se secuestraron casi 20 millones de pesos, poco más de 2 mil dólares, cocaína, marihuana y elementos utilizados para el corte y fraccionamiento destinado al narcomenudeo. También se incautaron armas: dos escopetas, tres revólveres y una pistola de fabricación casera.

No es el primero que se entrega

Darnir B.D.L. no es el primero de los prófugos que se presenta ante la policía. En total, fueron cuatro personas que optaron por ponerse a disposición de la justicia. Aún quedan 16 más en la lista para ser detenidas.

En primera instancia, el Ministerio de Seguridad de la Nación comunicó este viernes que dos hombres, uno de 30 y otro de 50 años, se presentaron en la sede policial del barrio República de la Sexta. Ambos están señalados como vendedores de cocaína.

Por otro lado, una mujer de 31, sindicada como pareja de un recluso de Piñero según la cartera de Seguridad nacional, también llegó a la dependencia de la federal y quedó detenida. La Capital confirmó que se trata de una empleada municipal que se desempeñaba en el Hospital Roque Sáenz Peña y que el martes quedó tras las rejas.

Así, Darnir se convierte en el cuarto prófugo que se entrega en la dependencia policial. Todos, al ser informados los fiscales del caso de lo ocurrido, quedaron imputados por Infracción a la Ley de Drogas Agravada y su detención preventiva hasta la fecha de audiencia imputativa.

Una familia con prontuario

El entorno familiar de Darnir B.D.L. ya forma parte de los archivos de las páginas policiales. La detención del joven de 18 años se suma a dos tíos, uno de ellos, Darwin De León Almonte, condenado por microtráfico y otro, el Dominicano De León Almonte, condenado a 22 años por el crimen de un policía en 2019 y a 18 años por el atentado al Casino City Center en 2020. Ambos están vinculados a la banda narcocriminal de Los Monos.

Darwin De León Almonte fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el Tribunal Oral Federal 2 a una pena de cinco años y diez meses de prisión en un proceso abreviado homologado por la jueza Elena Beatriz Dilario. Se lo castigó por el delito de tenencia de droga con fines de comercialización.

De León Almonte fue detenido el 1º de febrero de 2020 en una casa de Rubén Darío al 1300, entre Florida y Mar del Plata, en barrio Arroyito Oeste, con 39 kilos de marihuana y 144 gramos de cocaína. Junto a él fueron sentenciadas otras cinco personas, todas a penas condicionales por ser consideradas participes secundarias del delito de tenencia de droga para su comercialización.

Además, Darwin cayó preso una semana después que Otniel, su hermano, quien en plena pandemia por Covid 19 fue detenido en un control vehicular dispuesto en el marco del entonces flamante dictado de la cuarentena sobre la ruta nacional 177.

Sicario de Los Monos

Otniel, conocido también como “Dominicano”, fue interceptado en el cruce con el acceso a Empalme Villa Constitución cuando circulaba en un Chevrolet Astra el 25 de marzo de 2020, apenas unos días después de la declaración del restricto distanciamiento social. Cuando los policías lo identificaron saltó el pedido de captura que pesaba sobre él por el asesinato de Cristian Ezequiel Ibarra, ocurrido el 22 de julio de 2019 en barrio Godoy. El suboficial de 29 años trabajaba como adscripto en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) en los tribunales de Balcarce y Pellegrini, pero que al momento del crimen estaba con carpeta médica tras haber sufrido un accidente de tránsito.

Ibarra, según la investigación, manejaba un emprendimiento de narcomenudeo en el consorcio 5 del Fonavi de Monteflores al 7200 y tuvo un conflicto de intereses con Ariel “Chanchón” Cantero, Alexis “Tartita” Schneider hijos del “Viejo” Ariel Máximo Cantero y el Dominicano quienes se repartían el manejo de la zona. Por el crimen de Ibarra, el tío de Darnir recibió en juicio oral una condena de 22 años.

Sin embargo, su prontuario también lo completa el crimen de Enrique Encino, el gerente de banco que estaba fumando en una de las terrazas del City Center el 11 de enero de 2020 cuando sicarios desplegaron una ráfaga de disparos contra el casino. Por este caso, Otniel De León Almonte a la pena de 18 años por los delitos de homicidio agravado por uso de arma de fuego en carácter de coautor en grado de consumado en concurso real con portación ilegítima de arma de fuego de guerra. En tanto, fue absuelto por el delito de asociación ilícita en carácter de miembro por el estricto beneficio de la duda.

Investigadores recordaron que tanto Darwin como Otniel están embanderados con la facción de la banda de Los Monos comandada por Carlos Damián “Toro” Escobar, preso cumpliendo condena por un asesinato y que mostró su poderío en el mundo del hampa cuando un Toro lo representó en la bandera que la barrabrava de Newell's desplegó en la despedida de Maximiliano Rodríguez en el Coloso Marcelo Bielsa, junto a un Pollo (por Leandro Vinardi) y a un mono (por Ariel Cantero).

Diputado propuso construir torres en los asentamientos de Puerto Norte
La Ciudad

