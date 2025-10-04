La Capital | Ovación | Central

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

El Canalla tendrá un duelo clave para la clasificación ante el Millonario. En esta nota, los detalles y estadísticas del partido

4 de octubre 2025 · 14:20hs
Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central recibe a River en el Gigante de Arroyito por la 11ª fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre el Canalla y el Millonario de este domingo por la noche.

A qué hora juegan Central vs. River

El partido correspondiente a la Zona B entre Central y River será este domingo 5 de octubre, desde las 21.15, en el Gigante de Arroyito con el arbitraje principal de Yael Falcón Pérez, mientras que en el VAR estará Adrián Franklin.

Dónde ver Central vs. River

La transmisión del encuentro entre el Canalla y el Millonario será a través de ESPN Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

River
El último enfrentamiento entre Central y River fue empate 2-2 en el Monumental.

El último enfrentamiento entre Central y River fue empate 2-2 en el Monumental.

>> Leer más: Central: una prueba de carácter y la zanahoria que tiene enfrente a la quiere tirarle el manotazo

Posibles formaciones de Central y River

Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar, Agustín Sández; Franco Ibarra, Ignacio Malcorra; Enzo Copetti, Ángel Di María, Jaminton Campaz; y Alejo Veliz. DT: Ariel Holan.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño o Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja. DT: Marcelo Gallardo.

