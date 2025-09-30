La Capital | Política | Maximiliano Pullaro

Maximiliano Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de “una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo”

30 de septiembre 2025 · 16:12hs
La nueva reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se desarrolló en Puerto Madryn.

Foto: Archivo / La Capital.

La nueva reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se desarrolló en Puerto Madryn.

La nueva reunión de los gobernadores de Provincias Unidas se trasladó este martes a Puerto Madryn (Chubut), donde el anfitrión Ignacio Torres recibió a sus pares Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Vidal (Santa Cruz), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), además del exmandatario mediterráneo Juan Schiaretti, actual candidato a diputado nacional. En ese marco, se despacharon con críticas a la Casa Rosada, aunque ratificaron su disposición al diálogo si son convocados por el presidente Javier Milei.

“Somos la única posibilidad que tiene la Argentina para que no vuelva nunca más el kirchnerismo a gobernar el país, porque no alcanza con gritar ni con hacerse el loquito y andar peleando con todo el mundo”, aseveró Pullaro, quien enfatizó que la Argentina “necesita desarrollo”.

Maximiliano Pullaro y la misión de Provincias Unidas

En esa línea, el santafesino resaltó que Provincias Unidas “está defendiendo lo que hay que defender para que la Argentina salga adelante de una vez por todas”.

“No nos unimos por una cuestión electoral sino para defender al trabajo, la producción, el campo, la industria, la ganadería, la minería, la industria petrolera y pesquera y el interior productivo, que siente que nadie lo está haciendo”, completó el radical.

>>Leer más: Provincias Unidas entre círculos, anillos y alianzas

“Si al interior productivo le va bien, a la Argentina le va bien”, resumió, en un mensaje que atravesó toda la jornada y que marcó la posición de Provincias Unidas frente a las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo.

Respecto de la reciente polémica con las retenciones a los granos, Pullaro descerrajó: “La semana pasada volvieron a estafar al campo. Terminó siendo un beneficio para las agroexportadoras y no para los productores que se parten la espalda todos los días”.

PROV2

"La semana pasada volvieron a estafar al campo", cuestionó Pullaro al gobierno de Milei.

“Ahora nos quieren llevar a elegir entre los candidatos de Cristina (Kirchner) y los de Karina (Milei). Les decimos que queremos postulantes que representen a las provincias y no modelos nacionales”, sentenció el jefe de la Casa Gris.

Tras la reciente cumbre de Río Cuarto (Córdoba), los mandatarios provinciales desembarcaron en Chubut, donde recorrieron la planta de aluminio de Aluar junto a su dueño, Javier Madanes, antes de compartir una reunión con dirigentes locales de diferentes espacios.

Durante la visita a ese símbolo productivo de la Patagonia, los gobernadores reclamaron la eliminación del sobrearancel que Estados Unidos aplica a sus exportaciones. Luego, el acto central se desarrolló en el Hotel Rayentray.

>>Leer más: Provincias Unidas encendió la máquina para tratar de ganarle al peronismo y a Milei

Con el objetivo de posicionarse fuera de la grieta, volvieron a promover una agenda de desarrollo y lanzaron críticas a la gestión de Milei. “Cuando vamos a Buenos Aires nos ningunean, nos destratan, no nos atienden. Porque somos provincias chicas, pobres, patagónicas o del centro. Esto tiene que terminar”, aseguró el correntino Valdés.

Acerca del rumbo económico del Ejecutivo nacional, Sadir advirtió: “No vamos a ningún lado si pensamos que la única herramienta para gestionar es la motosierra. No podemos tener equilibrio fiscal a costa de la gente. No podemos tener gobiernos con la insensibilidad de no atender a los más vulnerables. Queremos un gobierno que esté cerca de la gente”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/gustavovaldesok/status/1973064176492040582&partner=&hide_thread=false

Schiaretti, al igual que su reciente paso por la ciudad de Santa Fe, también se despachó contra la administración libertaria. “El modelo de Milei es conseguir el equilibrio fiscal a los hachazos y con insensibilidad para reducir las jubilaciones y el presupuesto de la universidad pública, para quitarles los remedios a los jubilados y dejar sin recursos a la salud. Un discapacitado no es un problema de la familia, es un problema que debe resolver el gobierno nacional”, enumeró.

El plan de los gobernadores

Los referentes de Provincias Unidas machacan con que no quieren quedar en medio de la grieta sino que buscan consolidar una alternativa que resulte atractiva a un amplio sector del electorado argentino descontento con La Libertad Avanza (LLA) y con el kirchnerismo.

En ese sentido, Torres ejemplificó con el equilibrio fiscal. “No es una cuestión libertaria. Chile pasa de gobiernos socialistas a gestiones de derecha y esa es una premisa innegociable”, indicó el chubutense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JSchiaretti/status/1973052143369126067&partner=&hide_thread=false

En la coalición que integran gobernadores de distintos signos políticos y que busca consolidarse como alternativa en el país insistieron en que quieren defender lo que consideran logros de la Nación y que están dispuestos a participar de una convocatoria por parte de la Casa Rosada. Pero fijaron una condición.

“No nos sentaremos en una mesa que sea una foto o en un bálsamo electoral. Nos sentaremos en una mesa que plantee una agenda de desarrollo seria”, concluyó Torres.

Noticias relacionadas
El frente Provincias Unidas activa la campaña de cara a los comicios del 26 de octubre próximo.

Provincias Unidas lanza su propuesta para los comicios de octubre

El gobernador Maximiliano Pullaro.

El reclamo de Pullaro: "Queremos que las retenciones se eliminen para siempre"

Milei retomó el diálogo con Macri y no descarta sumar dirigentes del PRO a su Gabinete

Acercamiento Milei-Macri: tres horas de reunión en Olivos y plan para volver a verse esta semana

Javier Milei junto a su candidato a diputado nacional por Buenos Aires, José Luis Espert

Milei defendió a Espert tras el escándalo por sus vínculos narcos: "Son chimentos de peluquería"

Ver comentarios

Las más leídas

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Lo último

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: Es muy difícil

Daniela Celis y un nuevo comunicado sobre el estado de salud de Thiago Medina: "Es muy difícil"

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan su primer hijo con un guiño a su historia de amor

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newells van por otra victoria con Argentina

Mundial sub-20: los tres chicos con raíces en Newell's van por otra victoria con Argentina

Pullaro: "No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito"

En Chubut, el gobernador de Santa Fe y sus pares de Provincias Unidas volvieron a desmarcarse de Javier Milei y el kirchernismo. Reivindicaron la construcción de "una alternativa que mira al futuro desde la producción y el trabajo"
Pullaro: No alcanza con gritar ni con hacerse el loquito
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario
La Ciudad

El Cultural Fontanarrosa muestra su nueva cara antes de la Feria del Libro de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas
La Ciudad

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria
La Ciudad

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump
Política

Milei vuelve a viajar a Estados Unidos: tendrá una nueva reunión con Trump

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

La nueva marca que alcanzará Colapinto en la F1, en el GP de Singapur

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

El papelón del Martín Fierro de Oro: Santiago del Moro se entregó a sí mismo el galardón

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Red Bull apunta a Alex Albon y esa decisión podría afectar el futuro de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Ovación
Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo
OVACIÓN

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newells anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Un ex-Newell's anotó un gol por primera vez en su nuevo equipo

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

Otro escándalo en Independiente: Puma iniciaría acciones legales contra el club

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

El rosarino que tuvo a Bielsa como técnico, jugó en el Charrúa y alcanzó la idolatría en México

Policiales
Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos
Policiales

Extorsiones a agencias de autos: acusaron al hombre que pasó de la banda de Alvarado a Los Monos

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Le mordió el dedo a un policía y le dictaron prisión preventiva por dos meses

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Nuevo Alberdi: identificaron al hombre apuñalado cerca de la ruta 34

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

Central recordó a Ivana Garcilazo en el segundo aniversario de su asesinato

La Ciudad
Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario
La Ciudad

Polémica por un cartel político en el Sindicato de Municipales de Rosario

Javkin cuestionó al gremio municipal: Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas

Javkin cuestionó al gremio municipal: "Cuando hay elecciones, empiezan estas cosas"

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Humor de radio: Juliovich será reconocido en el Concejo por su extensa trayectoria

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Fin de la Ley de Nietos: todo lo que hay que saber para acceder a la ciudadanía española

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes
La Ciudad

Unos 120 mil santafesinos buscan un segundo trabajo para llegar a fin de mes

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi
Policiales

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Nuevo Alberdi

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la maldición rusa
La Ciudad

Ahijados presidenciales: el antídoto contra la "maldición rusa"

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid
La Ciudad

Ya tiene fecha la venta de pasajes para los vuelos directos entre Rosario y Madrid

Creamos un idioma distinto con el cuerpo: la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Por Mila Kobryn
La Ciudad

"Creamos un idioma distinto con el cuerpo": la danza tribal estuvo presente en La Comarca

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Muerte súbita: ¿hay más casos en personas jóvenes?,¿cuál es la causa?

Crimen del camarógrafo: Había trece mensajes del acusado diciendo fui yo
Policiales

Crimen del camarógrafo: "Había trece mensajes del acusado diciendo 'fui yo'"

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Otra sugestiva señal de continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con la temperatura máxima cada vez más alta

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro
Economía

El dólar subió y los bonos bajaron pese a la liquidación del agro

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares
Economía

La deuda externa argentina alcanzó un récord: 305.043 millones de dólares

Otro barra de Newells preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 
Policiales

Otro barra de Newell's preso: en 100 allanamientos cayó Zapa y decenas de detenidos 

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 
La Ciudad

Impulsan acuerdo con Google y Waze para mejorar el tránsito 

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores
POLICIALES

Piden penas de entre 6 y 20 años de cárcel para una banda de secuestradores

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue
Salud

En Santa Fe colocaron 141 mil dosis gratuitas de la vacuna del dengue

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV
Ovación

Litoral tiene su franquicia en el Súper Rugby Américas: Capibaras XV

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural
La Ciudad

Presentaron Bioferia en Rosario: la sustentabilidad llega a la ex-Rural

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo
La Ciudad

Cumpleaños de terror: la Policía entró en su pieza por un allanamiento erróneo

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia
Política

En medio de protestas, Milei arrancó la campaña en Ushuaia

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco
Política

Crece el escándalo por vínculos de José Luis Espert con un narco