Karina Milei reunió a la mesa política para avanzar con la reforma electoral y el presupuesto 2027. La ley Malvinas pasa a extraordinarias

Las principales "espadas" políticas del gobierno de Javier Milei ajustan la estrategia en una semana clave.

El gobierno de Javier Milei reunió este martes a su mesa política para ordenar una semana crucial en el Congreso y confirmó que convocará a sesiones extraordinarias durante diciembre. Con Karina Milei al frente, las principales "espadas" del oficialismo repasaron la estrategia para tratar este jueves la reforma electoral en el Senado y el presupuesto 2027 en Diputados , mientras se prepara el primer informe de gestión de Diego Santilli ante la Cámara alta.

La Casa Rosada indicó que el decreto de convocatoria se conocerá hacia fines de esta semana y que la ley de "Defensa de la Soberanía Nacional" será la primera y principal iniciativa del nuevo período . El anuncio busca darle continuidad a una agenda que necesita acuerdos con gobernadores y bloques aliados para avanzar antes del cierre del año.

Del encuentro participaron Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; el titular de Diputados, Martín Menem ; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich ; el asesor Santiago Caputo ; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem ; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt , y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La reunión se produjo en medio de las tensiones por la marcha de la economía y después de que la falta de quórum frustrara la sesión de Diputados de la semana pasada. Ese traspié dejó pendientes iniciativas del Ejecutivo y expuso las dificultades del oficialismo para convertir los entendimientos políticos en respaldos dentro del recinto.

Reforma electoral y presupuesto

Este jueves habrá dos escenarios paralelos. En el Senado, La Libertad Avanza (LLA) buscará la media sanción de la reforma electoral, cuyo eje es la suspensión de las Paso de 2027. La iniciativa obtuvo dictamen la semana pasada, después de que el gobierno aceptara retirar el esquema de colectoras para destrabar las negociaciones con sus aliados.

El texto conserva la propuesta de ficha limpia. Si consigue la aprobación de la Cámara alta, deberá pasar a Diputados, donde su tratamiento quedaría para las extraordinarias. Para la Rosada, cambiar las reglas de selección de candidaturas es una prioridad en el camino hacia las elecciones presidenciales del año próximo.

En Diputados, Menem intentará avanzar con el presupuesto 2027. El proyecto será una prueba para la relación con los aliados: el PRO prevé definir su posición en una reunión de bloque este miércoles y mantiene negociaciones para introducir modificaciones.

Los bloques ligados a los gobernadores también reclaman modificaciones en cuanto a fondos para sus distritos, obra pública y el presupuesto universitario. Provincias Unidas (PU) suma al menú la discusión sobre la ley de biocombustibles.

La agenda también incluye la intención de retomar la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), que ya tiene media sanción del Senado y quedó pendiente tras la sesión fallida.

Antes, este miércoles, Santilli hará su primera presentación como jefe de Gabinete ante los senadores. Deberá responder más de 1.200 preguntas y, según la previsión oficial, la sesión durará al menos tres horas.

Su exposición pondrá el acento en el ordenamiento del Estado, la baja de impuestos, la seguridad y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi).

Ludopatía y extraordinarias

El miércoles también continuará en comisiones del Senado el debate sobre la ley de ludopatía. El oficialismo busca un dictamen propio para modificar el proyecto aprobado en Diputados, en medio de los reclamos de la Iglesia para que la iniciativa no pierda estado parlamentario.

Bullrich se retiró antes de que terminara la reunión y vinculó su salida a una agenda que incluye el informe de Santilli, la sesión por las Paso y reuniones sobre ludopatía.

Para diciembre, el Ejecutivo ubicó al frente de sus prioridades la ley de "Defensa de la Soberanía Nacional", relacionada con Malvinas y la explotación petrolera en la zona. El proyecto había quedado sin tratamiento en la sesión caída de la semana pasada.

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El gobierno también evalúa incorporar al temario de extraordinarias el denominado Súper Rigi y el acuerdo sobre comercio e inversiones recíprocos con Estados Unidos.

La lista definitiva deberá quedar establecida en el decreto que difundirá la Rosada. La convocatoria abrirá otra etapa de negociaciones con los aliados para completar el recorrido parlamentario de las leyes.