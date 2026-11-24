El oficialismo necesita los votos para el Presupuesto. El bloque de gobernadores ve como una chance para lograr el proyecto de impacto en la región centro

El bloque Provincias Unidas de la Cámara de Diputados encontró en el tratamiento del Presupuesto 2027 una herramienta para negociar con el gobierno nacional y hacer valer su peso parlamentario, con la Ley de Biocombustibles como principal objetivo .

Los diputados comandados por gobernadores como Santa Fe y Córdoba, aprovecharán el marco de la discusión por los números para administrar el año que viene para presionar por la incorporación de la Ley de Biocombustibles al temario. "Supeditamos el debate a la ley de biocombustibles. Hace años que se viene pateando, ya es hora", comentó el diputado del PRO e integrante del bloque, José Núñez .

La Libertad Avanza quiere votar el jueves el Presupuesto, que es la ley más “urgente” porque, si no se sanciona antes del 31 diciembre, habrá que prorrogar el de este año.

Casi todas las miradas están puestas en Provincias Unidas, que boicoteó la última sesión por la Carta Orgánica del Banco Central y la Ley Malvinas.

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Según confiaron a La Capital, el Presupuesto será un marco para negociar la incorporación al temario del régimen de biocombustibles —que busca modificar o reemplazar el régimen de la Ley 27.640— y que se encuentra trabado en la Cámara de Diputados tras contar con media sanción del Senado.

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el cronograma para debatir los proyectos sobre morosidad y discapacidad.

Durante el fin de semana hubo llamadas cruzadas y promesas de que el texto final se dará en estas horas. Si eso ocurre, la idea es votarlo sobre tableas el jueves. Pero en Provincias Unidas no se fían porque ya hubo promesas rotas.

Hay presiones de entidades empresarias y legisladores de provincias productoras (como Santa Fe y la Región Centro) para que el tema avance o pase a sesiones extraordinarias.

Santa Fe concentra el 82% de la capacidad instalada de biodiésel del país. Córdoba, otro integrante de Provincias Unidas, tiene gran capacidad de bioetanol.

Además, el otro tema será el lugar en el Consejo de la Magistratura por la tercera minoría, al que también aspira el PRO. La pulseada es entre el cordobés Juan Brügge y Florencia De Sensi, de Cristian Ritondo.

En el oficialismo dicen que si no se aprueba el Presupuesto, no estarán los fondos para discapacidad. Juega una carta muy fuerte porque acaba de sancionarse la ley y no tendría el financiamiento garantizado.