Con la presencia de Patricia Bullrich, la cúpula del oficialismo confluyó en la Casa Rosada para ordenar la agenda parlamentaria antes del cierre del período ordinario de sesiones

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei , encabezó este martes una nueva reunión de la mesa política del gobierno en la Casa Rosada, a la que asistió la jefa de los senadores nacionales de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich , luego de días de tensiones internas . En ese marco, se repasó la agenda legislativa y se definieron los próximos pasos para acelerar las iniciativas prioritarias del Ejecutivo .

El oficialismo confirmó que enviará en los próximos días al Congreso nacional el denominado Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado con Estados Unidos para iniciar su tratamiento parlamentario.

El encuentro también estuvo atravesado por las negociaciones en torno a la reforma electoral , que volverá a discutirse este martes en comisión, y por la preparación de las sesiones previstas en Diputados y en el Senado.

El gobierno de Javier Milei procura ordenar el calendario parlamentario antes del cierre del período ordinario y preparar el terreno para las sesiones extraordinarias de diciembre.

Respecto de la Cámara baja, la mesa política analizó los proyectos que llegarán al recinto este miércoles. Entre ellos, la reforma de la carta orgánica del Banco Central (BCRA), la ley de “Defensa de la Soberanía Nacional” y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (Efta), además de otras iniciativas incluidas en el temario. Así, se deja el debate por el presupuesto para la semana próxima.

También se repasaron los asuntos previstos para la sesión del Senado del jueves. La agenda contempla la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la denominada ley Joaquín, modificaciones al régimen de cabotaje, la inviolabilidad de la propiedad privada y proyectos vinculados con discapacidad.

Patricia Bullrich

Además de la secretaria General de la Presidencia y de Bullrich, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor Santiago Caputo y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Más allá de las recientes tensiones, en el Ejecutivo descartan una ruptura con Bullrich. Es que la consideran una pieza clave para articular las mayorías necesarias en el Congreso.