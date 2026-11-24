La Policía Nacional y fuerzas especiales finalmente lograron la liberación de todos los rehenes

Presuntos delincuentes armados mantuvieron durante dos horas a por lo menos 25 personas como rehenes en un supermercado de la turística ciudad de Cartagena, en el norte de Colombia. Personal de la Policía Nacional y de fuerzas especiales se desplegaron en los alrededores, que finalmente lograron la liberación de todos los rehenes.

Según se especula, se habría tratado de un robo frustrado que desembocó en la toma de rehenes. Medios colombianos indicaron que los delincuentes habrían reclamado 7.000 millones de pesos colombianos, cerca de dos millones de dólares.

La Policía aseguró que desplegaron capacidades especializadas para “lograr una solución segura, privilegiando en todo momento la protección de la vida y la integridad de las personas”.

El presidente Abelardo de la Espriella declaró que se trata de “delincuentes comunes” que retuvieron a “30 personas, de las cuales ya han liberado a cinco, que son mujeres mayores”.

El mandatario aseguró que los “bandidos” querían originalmente asaltar un camión de valores en la zona de Cartagena, pero su presencia fue alertada por las cámaras de seguridad y se activaron los botones de pánico, por lo que acudió al lugar la Policía.

Según indicó, al sentirse rodeados los asaltantes se habrían refugiado en uno de los comercios y procedieron a “secuestrar” a quienes estaban adentro.

LO ÚLTIMO | CARTAGENA está siendo atacada por hombres armados que secuestraron un éxito completo.



Lo que piden:



7.000.0000 mil millones de pesos, 2 camionetas polarizadas y vía libre en transcaribe con dirección a Barranquilla. pic.twitter.com/PATTVuqVeo — Reacción Nacional (@RNacional_News) November 24, 2026

Videos del caos en medio de asalto en famoso almacén de cadena en Cartagena: señalados tienen a clientes y a trabajadores retenidos en el local.



En redes sociales circulan videos que registran la situación de emergencia en el establecimiento, ubicado en el sector de La… pic.twitter.com/YvlPinKC9f — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 24, 2026

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, dijo que se implementaron "todos los protocolos que se estipulan para este tipo de escenarios que permitan salvaguardar la vida de las personas”.

La toma de rehenes se produjo en un momento en que Colombia está sufriendo una oleada de ataques perpetrados por grupos rebeldes contra objetivos gubernamentales, que recientemente se extendieron a zonas urbanas.

La situación en el supermercado generó rechazo entre distintos sectores políticos, que lamentan lo ocurrido en una de las principales ciudades turísticas de Colombia, visitada en 2025 por más de 5,5 millones de personas.