La actualización rige desde noviembre y alcanza a todas las modalidades del nomenclador nacional. También continúa el adicional del 20% para la Patagonia

La actualización alcanza a los servicios incluidos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral

El gobierno nacional aumentó un 2,2% los aranceles de las prestaciones básicas para personas con discapacidad durante noviembre, en línea con la inflación de octubre. La actualización alcanza a todos los servicios incluidos en el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral y modifica los valores que reciben los prestadores.

La Secretaría Nacional de Discapacidad estableció la suba mediante la Resolución 3715/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

El incremento toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre y se aplica sobre los aranceles vigentes durante el mes anterior, que ya habían recibido una actualización del 1,9% por la inflación de septiembre.

Además, la normativa mantiene un adicional del 20% por zona desfavorable para los servicios que se prestan en las provincias de la Patagonia . El suplemento se calcula sobre el arancel básico y se suma al valor correspondiente a cada modalidad.

Cuáles son los nuevos montos de las prestaciones por discapacidad

El nomenclador nacional contempla servicios de rehabilitación, transporte, educación especial, centros de día, hogares, residencias, estimulación temprana y apoyos para la integración escolar. Los importes varían según el tipo de prestación y, en determinados casos, según las categorías A, B y C.

Entre los principales valores actualizados desde noviembre se encuentran:

Centro de Día, jornada doble:

Categoría A: $1.166.692,96.

Categoría B: $979.967,23.

Categoría C: $746.193,92.

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Centro Educativo Terapéutico, jornada doble:

Categoría A: $1.310.557,92.

Categoría B: $1.100.312,05.

Categoría C: $839.377,84.

Hogar permanente:

Categoría A: $2.194.516,03.

Categoría B: $1.842.808.

Categoría C: $1.465.570,71.

Entre los demás servicios, los valores establecidos son:

Estimulación temprana: $439.719,68.

Servicio de Apoyo a la Integración Escolar (SAIE): $801.937,24.

Rehabilitación con internación: $6.229.927,66.

Transporte: $953,22 por kilómetro.

Alimentación: $5.223,37.

También se actualizaron los valores correspondientes a formación laboral, escolaridad y residencia:

Formación laboral, doble jornada, categoría A: $1.145.104,43.

Escolaridad primaria, doble jornada, categoría A: $1.228.995,40.

Residencia permanente, categoría A: $1.429.302,41.

Hospital de día, doble jornada, categoría A: $1.113.666,92.

Cómo funciona el aumento de los aranceles por discapacidad

Es importante distinguir que los montos del nomenclador corresponden a los aranceles de referencia de los servicios y no representan un pago directo a las personas con discapacidad. Tampoco implican, por sí solos, un aumento automático de los ingresos o beneficios que reciben sus destinatarios.

Los aranceles funcionan como referencia para los prestadores, las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y otros financiadores que deben garantizar la cobertura de las prestaciones contempladas en el régimen.

El sistema se encuentra regulado por la Ley 24.901, que creó el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. La resolución de noviembre actualiza los importes de las modalidades que ya forman parte de ese esquema, sin incorporar nuevas prestaciones ni modificar las condiciones de acceso.