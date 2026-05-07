Milei cruzó a Patricia Bullrich y dijo que Manuel Adorni "no se va ni en pedo"

El presidente reaccionó ante el reclamo de la senadora nacional por la declaración jurada del jefe de Gabinete

Aunque su agenda lo llevó a Estados Unidos en el inicio de la semana, el presidente Javier Milei sigue enfocado en garantizar la continuidad de Manuel Adorni en el gobierno nacional. Tras una advertencia de Patricia Bullrich sobre la causa de enriquecimiento ilícito, el funcionario aseguró este miércoles que el jefe de Gabinete "no se va ni en pedo" .

El jefe del Estado argentino había ratificado su posición mediante múltiples mensajes en redes sociales y volvió a tocar el tema a la noche en un reportaje telefónico. En el medio, la senadora nacional planteó que el funcionario denunciado debe presentar su declaración jurada de bienes "de manera contundente y rápida porque si no, el proyecto sufre".

Minutos más tarde, el economista se refirió a la cuestión para despejar las dudas, aunque también alimentó los rumores sobre la tensión dentro de La Libertad Avanza (LLA) por la investigación judicial. "Los números estan en orden y van a ser presentados" , aseguró.

Milei dejó en claro que no está dispuesto a soltarle la mano a uno de los principales voceros de su administración, a pesar del impacto que tiene la causa penal en su contra. Al respecto, afirmó: " Estoy perfectamente tranquilo, Adorni es una persona honesta y un hombre de bien".

Al igual que en la discusión sobre otros temas, el presidente planteó que las dudas sobre el patrimonio del funcionario sólo son producto de la labor de la prensa. "Entiendo la carnicería mediática, los números mal hechos y con mala intención", comentó a través de La Nación Más.

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El líder libertario sostuvo que se difundieron cálculos erróneos sobre la fortuna del jefe de Gabinete: "Una persona presentó el número sumando activos y pasivos, es ridículo. Es un militante kirchnerista el que hizo eso". Así insistió en que la investigación judicial no genera preocupación entre los principales referentes del gobierno.

Por otro lado, Milei desestimó la declaración del contratista que cobró 245.000 dólares en efectivo para remodelar la casa del country de Exaltación de la Cruz. "Fueron a buscar una cascada y se terminaron encontrando con dos cañitos", disparó en tono irónico.

Papeles en orden

Finalmente, el presidente dijo que hay un "problema de magnitudes" a la hora de discutir sobre el patrimonio del vocero. Sobre esta cuestión, remarcó: "La mentira es más que evidente cuando chequean los precios".

Por último, el jefe del Estado argentino anunció que Adorni entregará su declaración jurada de bienes de manera anticipada para despejar las dudas sobre su situación legal. "Lo que hizo Patricia fue spoilear lo que efectivamente va a suceder", aclaró desde Estados Unidos.

El líder de LLA aseveró que el jefe de Gabinete tiene todos en regla y señaló a la diputada nacional Marcela Pagano, exaliada del gobierno, como una de las responsables del conflicto. En en este sentido, confirmó que el funcionario quiere presentar sus papeles antes de la fecha estipulada para que "se termninen estas fantasías engendradas por una gran mentirosa".