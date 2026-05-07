La Capital abre las puertas de su edificio histórico en una nueva edición de Open House Rosario

El Museo Diario La Capital participará del festival de arquitectura con visitas guiadas especiales por espacios patrimoniales del edificio

Una de los tesoros que revela el Open House este 2026 son los vitrales del Diario La Capital, ubicado en Sarmiento 763.

El histórico edificio de Diario La Capital volverá a abrir sus puertas al público este fin de semana como parte de una nueva edición de Open House Rosario , el festival internacional que invita a redescubrir la ciudad a través de su arquitectura y patrimonio urbano.

La propuesta se desarrollará sábado 9 y domingo 10 de mayo, de 9 a 13, en la sede de Sarmiento 763, donde el Museo Diario La Capital ofrecerá visitas guiadas especialmente diseñadas para esta edición.

A diferencia de los circuitos habituales, el recorrido estará enfocado en el valor arquitectónico, artístico y patrimonial del edificio que desde 1889 alberga al diario más antiguo de la ciudad.

Quienes participen podrán acceder a espacios que no suelen estar incluidos en las visitas tradicionales, como:

el salón de directorio

la antigua escalera de ingreso

el óvalo central del primer piso

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por MuseoDiarioLaCapital (@museodiariolacapital)

Este último sector permitirá apreciar de cerca los vitrales restaurados del lucernario, una de las piezas más emblemáticas del edificio, realizada por el artista italiano Nicolás Melfi, integrante del histórico Grupo “Los 9”.

>> Leer más: Llega Open House Rosario: el festival que invita a recorrer edificios de alto valor arquitectónico

Arte, memoria y arquitectura

Durante las visitas también se pondrá en valor el patrimonio artístico de la sede, con esculturas, pinturas y placas conmemorativas realizadas por figuras como: Luis Fontana, Juan Escarabelli, Erminio Blota, Osvaldo Lauersdorf y Guillermo Cantalamessa.

Estas piezas forman parte de un trabajo de relevamiento e investigación patrimonial realizado por el museo.

Además, el recorrido incluirá fotografías históricas y planos originales firmados por los arquitectos Leopoldo Schwarz y José Gerbino, que permiten reconstruir las distintas transformaciones arquitectónicas del edificio.

Una invitación a redescubrir la ciudad

La participación de La Capital se suma a las decenas de edificios públicos y privados que abrirán sus puertas durante Open House Rosario, una iniciativa que propone mirar la ciudad desde otra perspectiva y acercar el patrimonio urbano a la comunidad.

En ese marco, el recorrido por el edificio del diario invita no solo a conocer un espacio emblemático de la ciudad, sino a redescubrir su historia a partir de su riquísima arquitectura.