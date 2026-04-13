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Las prestamistas aseguraron que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses

Graciela Molina y Victoria Cancio declararon como testigos en la investigación por el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete

13 de abril 2026 · 19:13hs
Las prestamistas aseguraron que Adorni les debe 70 mil dólares más intereses

Las mujeres que le financiaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, sostuvieron que al funcionario le resta pagarles 70.000 dólares más intereses, lo cual debe hacer en noviembre próximo .

Graciela Molina de Cancio y Victoria Cancio prestaron declaración como testigos ante el fiscal federal Gerardo Pollicita, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito de Adorni. Ambas mujeres ratificaron el otorgamiento de un préstamo hipotecario privado de 100.000 dólares en noviembre de 2024 para la compra del departamento situado en la avenida Asamblea, frente a Parque Chacabuco.

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Asimismo, confirmaron que el acuerdo tiene “cuotas mensuales vigentes” y “un vencimiento final pactado para noviembre de este año”. Aparentemente, el crédito se otorgó “con una tasa del 11 % anual”, donde Molina aportó 85.000 dólares y Cancio los 15.000 restantes.

Por el momento, la Justicia investiga si ambas mujeres, integrantes de la Policía Federal, contaban con la capacidad económica suficiente para realizar dicho préstamo y busca determinar la trazabilidad real de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias de Adorni.

La escribana Adriana Nechevenko, que validó las firmas de este inmueble y el que se encuentra en el country de Exaltación de la Cruz, negó que haya habido préstamos de dinero en efectivo y aseguró que las operaciones se produjeron dentro de un marco “normal”, donde no hubo ninguna “irregularidad”.

Según su testimonio, la operación se pactó como una compra a pagar en cuotas, lo que sería un financiamiento directo entre los vendedores, y no como un préstamo de capital externo.

Para el miércoles 15 está prevista la declaración de las otras dos acreedoras, Beatriz Viegas (de 72 años) y Claudia Sbabo (de 64), vinculadas a la compra de la misma propiedad situada en el barrio de Caballito.

La semana pasada también declaró de manera virtual el exfutbolista Hugo Morales, quien fue el dueño del departamento antes de vendérselo a las mujeres que luego realizaron la transacción con Adorni.

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