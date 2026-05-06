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En tres semanas se produjeron cinco accidentes en obras en construcción en Rosario

Desde el 16 de abril hubo al menos cinco hechos registrados, tres de ellos con víctimas fatales. En la última semana, hay tres constatados por las autoridades

6 de mayo 2026 · 16:30hs
En Rioja al 2600 se produjo uno de los cinco hechos. En este caso

En Rioja al 2600 se produjo uno de los cinco hechos. En este caso, falleció un pintor de 53 años.

Este martes al mediodía se reportó un nuevo accidente que involucró a un obrero de la construcción. Se trata del quinto incidente para los trabajadores de obras particulares en Rosario desde el 16 de abril. En tres de los hechos, se registraron tres operarios fallecidos.

El último de los episodios registrados se dio en Córdoba al 2900, cuando un obrero de 60 años cayó por el hueco de un ascensor desde varios pisos de altura. Por el accidente se desplegó un operativo de asistencia y rescate en el que intervinieron la Brigada Motorizada, personal del Sies y Bomberos Voluntarios de Rosario.

El hombre fue rescatado y derivado de urgencia con traumatismos graves de cráneo y pelvis. “Cayó por el agujero del ascensor. Sé que todavía estaba respirando”, relató un compañero del trabajador en diálogo con la prensa.

Además de este incidente, en los últimos 21 días se acumularon otros cuatro hechos similares, tres de ellos con desenlaces fatales.

Seguidilla de accidentes en Rosario

El 16 de abril en el barrio Godoy un hombre trabajaba en el techo de un galpón y cayó desde más de seis metros de altura. Aunque se activó el código rojo desde el sistema de salud y se solicitó el helicóptero sanitario, las heridas tras caer al vacío fueron tales que los equipos de salud no llegaron a trasladarlo.

El hecho ocurrió en la tarde del 16 de abril en Juan XXIII al 6900, cerca de bulevar Seguí y Circunvalación, en la zona oeste rosarina. La víctima, de 60 años, realizaba tareas en una antigua fábrica metalúrgica.

Seis días más tarde, el 22 de abril, un hombre de 31 años cayó al vacío mientras trabajaba en una obra en construcción en Rioja al 2600. Rápidamente fue trasladado al Hospital Clemente Álvarez donde permanece internado.

Según sus compañeros de trabajo, el joven se desempeñaba como ceramista. Estaba en el tercer piso cuando fue a tirar basura, pero perdió el equilibrio y cayó al pulmón del edificio en construcción. De todas formas, no perdió el conocimiento, pero sus heridas fueron de gravedad.

Tres accidentes en una semana

En los últimos siete días la Policía de Santa Fe y el servicio de emergencia 911 registraron tres hechos, dos de ellos con víctimas fatales.

El primero se dio el 28 de abril cuando un pintor de 53 años murió luego de caer desde una ventana ubicada en un primer piso de una casa en Rodríguez al 800.

Según el parte policial, padre e hijo trabajaban en tareas de impermeabilización en los techos de la casa. Adrián Andrés Lizarraga cayó luego de que la escalera en la que estaba trabajando se quebrara y falleció en el Hospital Clemente Álvarez.

Uno de los últimos hechos se dio este martes, 5 de mayo, en barrio Tablada. Un hombre de 65 años estaba desmontando una antena en Presidente Quintana al 500 y cayó al vacío.

Los compañeros del hombre contaron a la prensa que al hombre se le habría soltado el arnés de seguridad mientras estaba en altura. Si bien una ambulancia del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar, el hombre ya había fallecido.

A estos hechos se suma el accidente de este miércoles, donde un obrero se accidentó en Córdoba al 2900 y fue trasladado para su atención.

Al momento del cierre de esta nota, los representantes en Rosario de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra) no dieron declaraciones a La Capital sobre las medidas de seguridad en estos casos y en el sector en general.

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