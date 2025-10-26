La Capital | Información General | elecciones

Perlitas de las elecciones: la diputada que llegó sin DNI, el voto de Mirtha y un Spiderman en Santa Fe

Además de estas secuencias memorables, la mamá de Javier y Karina Milei tuvo un olvido que casi la deja sin votar

26 de octubre 2025 · 20:18hs
En Santa Fe

En Santa Fe, un joven llegó a votar vestido de Spiderman

Ya cerraron las urnas en todas los centros de votación ubicados a lo largo y a lo ancho del país. A pesar de la baja participación ciudadana -se calcula un 66% a nivel nacional-, estas elecciones legislativas nacionales han dejado varios momentos memorables.

Este domingo electoral dejó varias perlitas, como el olvido de la diputada nacional Marcela Pagano, quien acudió a las urnas sin su DNI actualizado. También se hizo viral en redes el voto de Mirtha Legrand a los 98 años, quien llegó a la escuela con un trajecito de los colores de la bandera.

En la misma línea de momentos de color, un votante vestido de Spiderman dio la nota en una escuela de Santa Fe. Además, trascendió el olvido que casi deja sin votar a Alicia Lucich, madre de Javier y Karina Milei.

Marcela Pagano, la diputada que llegó a votar sin DNI

La periodista y diputada nacional Marcela Pagano -quien ingresó a la Cámara baja por La Libertad Avanza, pero que luego se distanció del oficialismo- llegó a votar una identificación no actualizada. En particular, la legisladora llegó con un DNI más antiguo que el que figuraba en el padrón, por lo que no era válido para emitir su voto.

Pagano llegó a votar pasada las 16 h en una escuela en el barrio porteño de Palermo. Frente a los periodistas presentes, la diputada explicó que tiene dos DNI, y que ya había utilizado el documento con mayor antigüedad en los comicios de mayo. “Ahora no sé qué pasa, se ve que andan como más reglamentarios”, se quejó la diputada nacional.

“Por supuesto, que vuelvo, ¿mirá si me lo voy a perder? Yo estoy chocha con venir a votar, a mí me encanta, para mí es una celebración", expresó Pagano frente al interrogante de si pensaba volver a su casa para buscar el DNI correspondiente.

Unos minutos más tardes fue la propia Pagano la que confirmó en redes sociales que, finalmente y tras encontrar el DNI actualizado, pudo emitir su voto. “¿Cómo me voy a olvidar el DNI? Por suerte, ya voté. Me tocó muy cerca de casa, confundí con el actual un ejemplar anterior porque son idénticos (por la falta de plásticos tuve que tramitarlo dos veces) Voté feliz", expresó la diputada y periodsita.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marcelampagano/status/1982536165376065785?s=48&partner=&hide_thread=false

Mirtha Legrand votó a los 98 años vestida con los colores de la bandera

Por primera vez desde el regreso de la democracia, Mirtha Legrand no había participado de las elecciones legislativas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires del mes de mayo de este año para cuidar su salud.

Pero este domingo 26 de octubre, con 98 años, decidió volver a las urnas, como lo hace desde 1983. Un gesto de compromiso y amor por la democracia.

Además de presentarse a votar a tan avanzada edad, "La Chiqui" decidió acudir a las urnas con un icónico outfit: la conductora de televisión llevó un trajecito con los colores de la bandera argentina.

Embed

Un "Spiderman" se presentó a votar en Santa Fe

En Santa Fe, un votante con un particular atuendo se presentó a votar: un joven vestido de Spiderman participó de los comicios en la capital provincial, en la escuela Marcos Sastre.

Luciendo su traje rojo y azul, el chico posó frente a las urnas. Rápidamente, la particular imagen se hizo viral en las redes sociales.

Desde la escuela santafesina aclararon que el joven no votó encapuchado (lo que puede constituir una infracción), sino que solo se puso la capucha del Hombre Araña para la foto final.

El olvido de la mamá de Milei que casi la deja sin votar

La madre del presidente Javier Milei, Alicia Lucich, protagonizó una de las primeras "perlitas" de las elecciones legislativas de este domingo: se presentó a votar con su licencia de conducir en lugar del Documento Nacional de Identidad (DNI), por lo que tuvo que regresar a su casa.1

El percance ocurrió en el Instituto Pedro Poveda de Vicente López, uno de los centros de votación donde se concentró la atención mediática este domingo ya que allí también emitió su voto su hija y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

>> Leer más: Elecciones legislativas: la madre de Javier Milei casi se queda sin votar por un insólito motivo

Lucich llegó a la puerta del colegio y, ni bien entró, se dio cuenta de que había llevado el documento equivocado. Tuvo que volver a su domicilio para buscar el DNI y pudo emitir su sufragio recién pasadas las 10.

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Elecciones legislativas: La Libertad Avanza gana en Santa Fe, según datos del gobierno provincial

Romina Diez y Agustin Pellegrini festejan en Rosario

Euforia en el búnker libertario de Rosario a la espera de los primeros resultados de las elecciones

El Centro de Cómputos del Correo Argentino ya está en plena actividad. 

Resultados elecciones 2025: a qué hora se sabrá quién ganó y los datos provincia por provincia

Elecciones 2025: baja participación, sol y comicios sin contratiempo

Elecciones: baja participación electoral, poco voto joven y jornada tranquila en Santa Fe

