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Se renovó el alerta amarillo por fuertes vientos: cómo pegó la tormenta en Rosario

En los primeros minutos del fenómeno meteorológico se registraron ráfagas de casi 70 kilómetros por hora

7 de mayo 2026 · 08:52hs
Rige alerta amarillo por fuertes vientos. Personal municipal trabaja en San Loenzo al 1700

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Rige alerta amarillo por fuertes vientos. Personal municipal trabaja en San Loenzo al 1700, tras la tormenta de esta madrugada

Tras el temporal que se registró durante la madrugada de este jueves, donde en algunos sectores también se dio caída de granizo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta amarillo por fuertes vientos para Rosario y una amplia zona de la provincia de Santa Fe.

El director general de Gestión de Riesgo y Protección Civil de la Municipalidad de Rosario, Gonzalo Ratner, señaló a La Capital que en la ciudad se cumplieron con todos los pronósticos que había adelantado el SMN en el día de ayer.

“En el marco del alerta de nivel naranja, el fenómeno meteorológico llegó con características de lluvias fuertes. Según nuestra estación, tuvimos un acumulado de agua de 33 milímetros, hubo caída de granizo en sectores de Rosario y del sur de la provincia y las ráfagas de viento alcanzaron en su punto máximo los 68 kilómetros hora”, explicó Ratner.

El funcionario añadió que producto de esas variables se produjeron inconvenientes. “Los reclamos comenzaron a ingresar a nuestra central a la madrugada y lo siguen haciendo en las mañanas. Hasta el momento tuvimos 21 denuncias por problemas con árboles y ramas. Tuvimos cuatro reclamos por anegamientos, nueve por corte de cables y daños en columnas y uno por voladura”, precisó.

Cómo seguirá el tiempo

Con los datos del SMN actualizados a las 8 de hoy, Ratner aprovechó para subrayar: “Estos números se irán incrementando a medida que pasen las horas. Hay que tener en cuenta que está en vigencia un alerta amarillo por fuertes vientos. Es una mañana en la que habrá que transitar con mucha precaución, evitar los lugares con abundante arbolado como plazas y parques”.

>> Leer más: El tiempo en Rosario: jueves con alerta naranja por tormentas y alerta amarilla por vientos

En ese sentido, consideró que “las condiciones irán mejorando a partir de la tarde. Se prevé que el viento irá disminuyendo en intensidad. De todos modos, por cualquier reclamo recomendamos a los vecinos que se comuniquen con las líneas 103 y 147 o al munibot”.

El SMN renovó la advertencia de nivel amarillo por fuertes vientos, algo que ya se hace sentir en la ciudad. Según el parte del organismo, el área, comprendida por los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo, será afectada por vientos del sector sur y sudoeste, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h.

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