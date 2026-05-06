¿Sale Adorni y entra Quirno?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete

El presidente defendió al funcionario y echó por tierra las versiones que indican que Caputo busca reemplazar al jefe de gabinete por el canciller

En medio de la encrucijada judicial a la que se enfrenta Manuel Adorni , Javier Milei salió a respaldar a su jefe de gabinete y a desmentir las versiones de un supuesto reemplazo del funcionario por el canciller Pablo Quirno.

En particular, el presidente se expresó a través de la red social X (ex Twitter). Allí echó por tierra versiones que indicaban que Luis Caputo, ministro de Economía, estaría buscando un nuevo jefe de gabinete, motivado por el escándalo judicial y la investigación en curso sobre las distintas compras de bienes a nombre de Adorni y de su esposa Bettina Angelleti. En el mismo posteo, el mandatario volvió a insultar a la prensa y llamó a los periodistas "basuras inmundas"

La publicación del presidente surge a partir de una nota periodística donde se señaló que Caputo estaría buscando un "reemplazo" para Adorni .

El artículo fue publicado por el medio IP Profesional, y en el mismo se afirmó que el ministro de Economía buscaría "nombrar como jefe de Gabinete a Pablo Quirno y como canciller a Juan Pazo (extitular de Arca). No obstante, se indicó que dicha designación choca con la resistencia directa de Karina Milei.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2052056982790754789&partner=&hide_thread=false OTRA PELOTUDEZ ATÓMICA DE LAS BASURAS INMUNDAS (95%) QUE SE LLAMAN "PERIODISTAS"

He pasado un montón de horas con TOTO y Pablo en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así.

Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil. https://t.co/2pRt0f9jzH — Javier Milei (@JMilei) May 6, 2026

"Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas que se llaman 'periodistas'. He pasado un montón de horas con Toto (Caputo) y Pablo (Quirno) en el avión", expresó el presidente Milei, negando las versiones de un supuesto reemplazo del jefe de gabinete por el canciller.

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"Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil", cerró Javier Milei en un posteo de X.

La Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa

El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

La medida de la Justicia también busca determinar si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el gobierno nacional.