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¿Sale Adorni y entra Quirno?: Milei desmintió el reemplazo del jefe de gabinete

El presidente defendió al funcionario y echó por tierra las versiones que indican que Caputo busca reemplazar al jefe de gabinete por el canciller

6 de mayo 2026 · 18:34hs
Milei desmintió la salida de Adorni 

Milei desmintió la salida de Adorni 

En medio de la encrucijada judicial a la que se enfrenta Manuel Adorni, Javier Milei salió a respaldar a su jefe de gabinete y a desmentir las versiones de un supuesto reemplazo del funcionario por el canciller Pablo Quirno.

En particular, el presidente se expresó a través de la red social X (ex Twitter). Allí echó por tierra versiones que indicaban que Luis Caputo, ministro de Economía, estaría buscando un nuevo jefe de gabinete, motivado por el escándalo judicial y la investigación en curso sobre las distintas compras de bienes a nombre de Adorni y de su esposa Bettina Angelleti. En el mismo posteo, el mandatario volvió a insultar a la prensa y llamó a los periodistas "basuras inmundas"

Milei desmintió la supuesta renuncia de Milei

La publicación del presidente surge a partir de una nota periodística donde se señaló que Caputo estaría buscando un "reemplazo" para Adorni.

El artículo fue publicado por el medio IP Profesional, y en el mismo se afirmó que el ministro de Economía buscaría "nombrar como jefe de Gabinete a Pablo Quirno y como canciller a Juan Pazo (extitular de Arca). No obstante, se indicó que dicha designación choca con la resistencia directa de Karina Milei.

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"Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas que se llaman 'periodistas'. He pasado un montón de horas con Toto (Caputo) y Pablo (Quirno) en el avión", expresó el presidente Milei, negando las versiones de un supuesto reemplazo del jefe de gabinete por el canciller.

>> Leer más: Cascada, jacuzzi y pileta: un contratista declaró que Adorni pagó 245 mil dólares en efectivo en refacciones

"Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil", cerró Javier Milei en un posteo de X.

La Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni y su esposa

El juez Ariel Lijo ordenó este miércoles el levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de su esposa, Bettina Angeletti, para profundizar la investigación y encontrar el origen de los fondos con los que el funcionario pagó los viajes que realizó al exterior junto a su familia.

La medida de la Justicia también busca determinar si existió algún tipo de irregularidad, ya que los gastos y deudas que mantiene Adorni no coinciden con el sueldo percibido, primero como vocero presidencial y luego como jefe de Gabinete.

Hasta el momento, y por medio de declaraciones de testigos que presentaron facturas y tickets, se dio a conocer que los gastos en viajes al exterior como las compras de las dos propiedades que posee en el barrio porteño de Caballito y en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, se realizaron desde que inició sus funciones en el gobierno nacional.

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